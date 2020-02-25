İşletmeler küresel pazarlara daha kolay ulaşacak

25 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Girişimcilik Merkezi, İstanbul’da Bölge Ofisi kurarak, TOBB, Facebook ve Habitat’ın işbirliğinde oluşturulan ‘Facebook İstasyon’a ortak oldu. Bu işbirliği ile Türkiye’deki işletmelerin sınır ötesi pazarlara erişmeleri ve ihracat alanına odaklanan çeşitli eğitimler ve programlar düzenlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Facebook İstasyon’un bölgesel ayağı da 25 Şubat 2020’de TTSO’da imzalanacak protokolle hayata geçirilecek.

Törene Hacısalihoğlu da katıldı

İstanbul’daki imza törenine TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı M. Suat Hacısalihoğlu, ICC Genel Sekreteri John Denton, Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır, Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada; girişimciliğin yaygınlaşması ve girişimcilik modellerinin çeşitlenmesi noktasında daha çok katkı vermek gerektiğini vurgulayarak, “Ancak bu sayede bölgemizdeki girişimciler küresel ticaret düzeyinde birer oyuncu olabilirler. Küresel düzeyde Girişimci olmanın yolu da öncelikle, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinin girişimcileriyle birlikte bölgesel bir girişimcilik merkezi olmamızla gerçekleşebilir” dedi

Milletlerarası Ticaret Odasının tüm ağı İstanbul'a geldi

ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ile küresel düzeyde ICC’nin tüm networkünün İstanbul’a gelmiş olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu küresel network içerisinde 100'den fazla ülkeden Ticaret Odaları ve Birlikleri ve ICC üyesi uluslararası firmalar var. Bu Merkez; Gençlerin becerilerini geliştirmesi, yereldeki girişimcilerimizin, Start-uplarımızın küreselde bağlantılar kurması ve ilişkilerini artırması için çalışacak. Kısaca, ICC Türkiye Milli Komitemiz ve ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Ofisi ile küresel network artık girişimcilerimize daha yakın” diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise konuşmasında bu işbirliğinin Türkiye için çok önemli bir adım olduğuna işaret ederek, girişimcilik ofislerini çok önemsediklerinin altını çizdi.

Bölgesel ayağı Trabzonda'da açılacak

Facebook İstasyon’un bölgesel ayağı da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) 25 Şubat Salı günü (yarın) imzalanacak protokolle hayata geçirileceği ifade edildi. İmza törenini ardından TTSO Hizmet Binası’nda bölgemize hizmet etmesi planlanan merkezin hangi alanlarda çalışmalar yapacağıyla ilgili çalıştay düzenlenecek.