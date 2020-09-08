İşletmelerin vazgeçilmezi mali müşavir

08 Eylül 2020

TÜRMOB Genel Başkanı Emre KARTALOĞLU

Dünyada ve ülkemizde tüm göstergeler COVID-19’un kamu finansmanı ile işletmeler üzerinde önemli bir tahribat yarattığını gösteriyor. Bu tahribatın önümüzdeki dönemde de etkili olması bekleniyor.

Türkiye ekonomisi COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinin en yoğun düzeyde hissedildiği ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 9,9 ile 2009’dan bu yana en hızlı daralmasını kaydetti. Bir çok ülkede ekonomik küçülme yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.

COVID-19, küresel ekonomik gelişimin önündeki en büyük engel olduğu için, küresel bir durgunluğun baş göstermesi ve birçok ülkenin GSYİH ve vergi gelirlerinde önemli düşüşler yaşaması kaçınılmaz bir hal aldı. Ayrıca eşitsizlik, istihdam ve artan yoksulluk gibi sorunlar varlığını artırarak devam ettiriyor.

Kurumsal işletmeler mevcut duruma karşı strateji ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik, değer yaratma ve iş odaklı çözümler geliştirmeye yönelttiler.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC, mali müşavirlere değer yaratmayı desteklemek için Etkili Kurumsal Risk Yönetiminde Muhasebecinin Rolünü Etkinleştirerek işletmenin geleceği için kararlar almasını teşvik ediyor.

COVID-19 süreci ülkemizde de mali müşavirlik mesleğinin vazgeçilmez önemini net bir şekilde ortaya koydu. Kamu finansmanının ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin mali müşavirlerin sundukları hizmetlere bağlı olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.

İşletmeler, varlıklarını koruyabilmek ve gelişebilmek için mali müşavirlik mesleğinin desteğine ihtiyaç duyuyorlar.

İşletmelerin, üretim ve rekabet ortamında mevcut konumlarını koruya bilmeleri yada aktif bir rol oynamaları için, entegre raporlamaya yani tüm değerleri ölçmeye, değerlendirebilmeye, eldeki doğru bilgilerle riskleri göğüslemeye ve çözüm odaklı yaklaşımlara ihtiyaçları var.

COVID-19 ile yeni bir dünyaya adım attık. COVID-19’un yaratmış olduğu yeni dünyada kurallar yeniden yazılıyor. Üretim, yönetim, tedarik, finansman gibi bir çok temel konuya bakış açımız ve yaklaşımımız değişmek zorunda. Bu yeni dönemi anlayanlar ve kendilerini bu yeni döneme göre şekillendirenler başarılı olacaklar ve hayatta kalabilecekler.

Bu yeni dönemde muhasebe kayıtlarının, finansal raporların, beyannamelerin yanı sıra işletmeler kendilerini geleceğe taşıyacak, güven sağlayan danışmanlara ihtiyaç duyuyorlar. Mali müşavirler yeni dönemde işletmelerin temel ve öncelikli ihtiyacı haline geldi.

İşletmelere güven sağlayan mali müşavirler yeni dönemde işletmelerin ve ülkemizin tamamen vazgeçilmezi olacaklardır.