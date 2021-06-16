İşletmelerin yüzde 75'i e-ticaret ile satışlarını artırdı

Türkiye'de pandemi yılında e-ticaret harcamaları 226 milyar liraya ulaştı. İşletmelerin satışlarının artmasını sağlayan e-ticaret, istihdama da önemli katkı sağladı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Deloitte Digital tarafından hazırlanan TÜBİSAD Ekonominin Dönüştürücü Gücü: E-Ticaret Etki Analizi 2020 raporuna göre, e-ticarete katılan işletme sayısı 2015'ten bu yana yüzde 42 oranında arttı.

Rapora göre, 2020'de Türkiye'de gerçekleşen e-ticaret harcamalarının toplam tutarı 226 milyar TL olarak gerçekleşti. E-ticaret harcamaları pandemi etkisiyle yüzde 45 oranında büyürken, online alışverişlerin yüzde 63'ü mobil uygulamalar üzerinden yapıldı.

Ayrıca, tüketicilerin yüzde 41'i sosyal medyanın online alışverişlerde ürün tercihlerini etkilediğini ifade etti. Sosyal medya reklamları yayımlayan işletmelerin oranı da yüzde 63'e yükseldi.

İşletmelerin yüzde 22'si istihdam yarattı

Araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 22'si internet satışları için ek istihdam yarattı.

İnternetten satış yapmanın toplam satışlarını artırdığını belirten işletme oranı yüzde 75, internet satışlarının pandemi sonrası artmaya devam edeceğini öngören firmaların oranı ise yüzde 39 oldu.

Giyim ürünleri, yüzde 85 oranla online'da en fazla alışveriş yapılan kategori olarak öne çıktı. En çok tercih edilen e-ticaret kanalı ise yüzde 91 ile e-ticaret pazar yerleri oldu.