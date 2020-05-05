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İSO 500, bu yıl temmuzda açıklanacak

İstanbul Sanayi Odası İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, her yıl açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” araştırmasının sonuçlarının bu yıl Temmuz ayında açıklanacağını açıkladı.

İSO 500, bu yıl temmuzda açıklanacak
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İstanbul Sanayi Odası İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde online olarak düzenlenen sohbet toplantısında konuştu. 

Sanayinin başarılı firmalarının belirlendiği İSO 500 Listesi’nin bu sene malum sebeplerden dolayı geç açıklanacağını dile getiren Bahçıvan, “Bu sene İSO 500 Listesi’nin temmuzun 10'u ya da 15’i gibi açıklayacağız” dedi.

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