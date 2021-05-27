İSO 500'e ASO'dan 37 firma girdi

İSO tarafından hazırlanan İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na ASO'dan 37 firma girdi. Ankara Sanayi Odası'ndan (ASO) yapılan açıklamaya göre, ASO, İstanbul ve Ege Bölgesi'nden sonra listede en çok firması bulunan 3. oda olma başarısını gösterdi.

Araştırmada ASO üyesi 37 sanayi kuruluşu yer alırken, bunların 30'u özel, 7'si kamu şirketi olarak kayıtlara geçti. Ankara böylece bir önceki yıl 36 olan firma sayısını da 37'ye yükseltmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'nın başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Başkentin sanayinden, sanayinin başkentine hedefimize adım adım ilerliyoruz. Sanayicilerimiz pandemi koşullarındaki zorluklara rağmen üretmeyi sürdürüp Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın, listedeki ASO üyelerinin üretim alanlarıyla yüksek teknoloji üretme kapasitesini de net bir biçimde gösterdiğine işaret eden Özdebir, ülkenin sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedeflerine ulaşması için katkı sağlayan tüm firmaların başarısıyla gurur duyduklarını bildirdi.

Özdebir, Ankara'da ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin toplam işletmeler içindeki oranının hızlı bir gelişme gösterdiğine de dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Bu konum, önümüzdeki yıllarda Ankara'yı yüksek katma değerli ürün üretiminde ve ihracatında lider yaparak ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve yüksek ihracat hedeflerine ulaşmasında anahtar kent haline getirecektir. Bununla birlikte Ankara'nın çok kısa bir zaman içinde 500 büyük araştırmalarında hak ettiği yere ulaşacağına inanıyorum."

Açıklada İSO 500'de yer alan ASO üyesi firmalar şöyle sıralandı:

Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü

Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

MAN Türkiye A.Ş

ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş

Astor Enerji A.Ş

Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş

Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş

Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş

HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş

Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş, Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş

Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş

Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş

Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş

Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş