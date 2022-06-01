İSO 500'ün şampiyonu 'dört büyük'!

Handan Sema CEYLAN

Devler liginin yıldızı parlayan kentleri Kahramanmaraş, Kocaeli, Gaziantep ve Kayseri oldu. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl geleneksel olarak açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” listesinde en çok firma sayını artıran dört kent sırasıyla Kahramanmaraş, Kocaeli, Gaziantep ve Kayseri. Bu şehirler haricinde Adana, Bilecik, Hatay, Karabük, Kütahya, Manisa ve Tekirdağ da listedeki firma sayılarını artırdı.

İSO 500’de en çok firma ile temsil edilen şehir kan kaybetmesine rağmen hala İstanbul. İstanbul’dan 158 firma listede yer aldı. Bundan tam on yıl önce açıklanan verilere göre İstanbul’dan 193 firma listedeydi. Bu veriler ışığında İstanbul on yılda yüzde 18’i aşkın kan kaybetti. Listenin en çok firmaya sahip ikinci kenti 41 şirketle Kocaeli. Kocaeli’ni 40 firma ile İzmir takip ediyor. Ancak Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan bir önceki dönem 44 firma listede yer alıyordu. Sanayinin gözbebeği olan kentlerden Bursa da kan kaybı yaşıyor. Geçen yıl 26 firma ile temsil edilen Bursa, bu yıl 22 şirketiyle listede.

Eti Krom listeye 201’inci sıradan girdi

Listeden bu yıl iki kent düştü, bir kent ismini tek firmayla listeye yazdırdı. Düzce’den iki firmanın liste dışı kalması nedeniyle, kent artık devler liginde yok. Bu firmalardan biri çelik boru diğeri gıda üreticisi. Afyon da geçen dönemde bir firma ile temsil ediliyordu. Bu gıda firması da bu dönem listeye veda edince, Afyonkarahisar listeye giremedi. Elazığ ise geçen yıl İlk 500’de yoktu. Bu yıl listeye 201’inci sıradan giren Eti Krom sayesinde ismini listeye yazdırdı. Firma 2,4 milyar liralık üretimden satışa sahip.

Ankara da gerileyen kentler arasında

Bu arada yaptığımız listede İstanbul dışında Ankara’yı da Anadolu kentlerinin dışında tutuyoruz. Önceki dönem 30 firma ile listede yer alan Ankara, bu dönem 26 şirketiyle listede temsil ediliyor. Kamunun da geçen dönem 9 olan firma sayısı 8’e geriledi.

BAŞKANLAR NE DİYOR?

YENİ YATIRIMLARLA SAYIYI ARTIRACAĞIZ

Zeki Kıvanç / Adana Sanayi Odası Başkanı

● İSO ilk 500›de yer alan firma sayısı bu yıl geçtiğimiz yıla göre 10'dan 12'ye yükseldi. Bu durum bizim için sevindirici, ama Adana sanayisi için yeterli değil. Adana yeni yatırım alanları ile birlikte bu sayıyı çok daha yukarı çıkartacak potansiyeli barındırıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Adana olarak bu sayıyı çok daha yukarıları çıkartacağız. İlk 500'de 8 firma üst sıralara yükseldi, 1 firma geriledi, 3 firman listeye dahil oldu. Adana sanayi firmalarımızı tebrik ediyorum. Yakın gelecekte bölgemiz yapılacak olan yeni yatırı mlar ile birlikte ilk 500 arasında yer alan firma sayımızı artıracaktır.

12 FİRMA İLE LİSTEDE YER ALDIK

Müjdat Keçeci / Denizli Sanayi Odası Başkanı

● Geçen yıl olduğu gibi listede 12 firma ile yer aldık. Bu yıl listeden çıkan bir tekstil firmamızın yerine, enerji sektöründen yeni bir firmamız katıldı. 2021 yılında emtia fiyatlarındaki artışın ciro ve bilançolara olumlu etkisini bu listede de görüyoruz. Özellikle bakır tel ve demir-çelik sektöründe yer alan firmalarımız listede ciddi yükselişler kaydetmiş durumda. Denizli’de 12 firmamız ile listede yer almamızın gururunu yaşıyoruz. Her firmamızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda listedeki firma sayımızın artacağına olan inancım sonsuz.

RİSKLER FIRSATLARI GÖZDEN KAÇIRTMASIN

Ender Yorgancılar / Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı

● Pandemi ile başlayan süreçte küresel üretim ve tedarik zincirlerindeki değişimin Rusya savaşı ile daha da belirginleşmesi, ülkemiz açısından ciddi risklerle beraber ciddi fırsatlar da yaratıyor. Yenidünya düzeninde, Türkiye’nin gerek merkezi coğrafi konumu, gerekse genç demografik yapısıyla bir üretim üssü ve tedarik akış merkezi olmasını en değerli fırsatımız olarak görüyorum. Gerek EBSO 100, gerekse ISO 500 listesinde yer alan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum.

DAHA ÇOK ÇALIŞIP ÜRETECEĞİZ

Celalettin Kesikbaş / Eskişehir Sanayi Odası Başkanı

● Şehrimizin taşıdığı potansiyeli düşündüğümüzde daha çok firmamız listede yer alması için çalışacağız. Her sene en az 3 ya da 4 firmamızın listede yer alma başarısını göstermesi için emek vermemiz gerek. Bu hedefl e ilerlemeliyiz. Bu demek oluyor ki daha çok çalışmak ve üretmekten başka şansımız yok. Ayrıca Odamız üyesi firmaların İSO 500’de yer bulması bizleri sevindirmiştir.

DAHA ÇOK FİRMAMIZI GÖRMEK İSTİYORUZ

Metin Güler / Eskişehir Ticaret Odası Başkanı

● Önümüzdeki yıllarda listede Eskişehir’den daha çok firmayı görmek istiyoruz. Sıralamada Eskişehirli firmaların sayının artması aynı zaman şehrimizdeki istihdamın, refahın, yüksek gelirin de artması anlamına gelmektedir. Eskişehir ekonomisi ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle bir bütündür. Şehrimiz ekonomisindeki tüm bu unsurların aynı anda gelişmesi şehrimizi çok daha yükseğe taşıyacaktır.

GAZİANTEP’TEN SAYIYI DAHA DA ARTIRACAĞIZ

Adnan Ünverdi / Gaziantep Sanayi Odası Başkanı

● İSO 500 listesinde, 2018 yılında 24 olan firma sayımız 2019 yılında 26, 2020 yılında 29’a ve 2021 yılı itibarı ile tüm güçlüklere rağmen artmaya devam ederek 33’e çıktı. Bu başarının temelinde müteşebbis ruh, girişimcilik ve yenilikçilik yer alıyor. Küresel ekonomide yaşanan krizlere rağmen Gazi şehrimizin sanayicilerinin direnci, rekabetçiliği ve tecrübesiyle üretim, istihdam ve ihracat rakamlarındaki başarısının bir göstergesi olarak İSO 500’deki firma sayımız artmaya devam ediyor. Firmalarımızın zorlukları aşması ve yarına hazırlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda firmalarımızla iş birliği içerisinde hem sanayimizi geliştirecek hem de bu sayede İSO 500 listesindeki firma sayımızı daha da artıracağız.

KAYSERİ’DEN 18 FİRMA LİSTEDE YER ALDI

Mehmet Büyüksimitçi / Kayseri Sanayi Odası Başkanı

● İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 15 firmamız yer almıştı, bu sene pandemiden kaynaklı zorluklara rağmen 18 firmamız bu listeye girmeyi başardı. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

LİSTEYE KAYSERİ’DEN 3 YENİ FİRMA GİRDİ

Ömer Gülsoy / Kayseri Ticaret Odası Başkanı

● Kayseri’den bu yıl listeye üç yeni 3 firma daha eklendi, toplam 18 firma girdi. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklar, pandemi ve savaş ortamına rağmen firmalarımız fabrikalarımızı üretime devam ettirerek önemli bir başarı elde ettiler. İstikrarlı büyümelerini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürerek, İSO 500’e adını yazdıran tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız.

KAYSERİLİ FİRMALAR ÜSTÜN BAŞARI SERGİLEDİ

Recep Bağlamış / Kayseri Ticaret Borsası Başkanı

● Kayseri’den önceki yıl listede 15 firmamız yer almıştı. Bu yıl 18 firmamız yer aldı. Tüm zorluklara rağmen yakaladıkları bu başarıyla gurur duyuyor, sanayicilerimizi, firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını ve bu başarıda payı bulunan herkesi yürekten tebrik ediyorum.

ASLINDA LİSTEDE 84 KOCAELİ FİRMASI YER ALDI

Ayhan Zeytinoğlu / Kocaeli Sanayi Odası Başkanı

● Listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 41 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda ise 2021 yılında 84 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Kocaeli’nin asıl üretim gücü ve ülke ekonomisindeki yeri giderek artıyor. Pandemi belirsizlikleri, enerji, lojistik ve tedarikte yaşanan sorunlara rağmen ihracatımızdaki güçlü büyümenin de etkisiyle üretimine hız kesmenden devam eden ve listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

KOCAELİLİ FİRMA SAYISI 36’DAN 41’E ÇIKTI

Necmi Bulut / Kocaeli Ticaret Odası Başkanı

● İSO 500’de Kocaeli’den 41 firma yer aldı. Başarılarıyla bu listeye girmeye hak kazanmış firmalarımızı tebrik ederken, geçtiğimiz yıl 36 olan Kocaelili firmalarımızın bu yıl 41’e çıkmış olması dolayısıyla mutluluk duyuyoruz. Kocaeli Ticaret Odası olarak, bu kıymetli listeye emek ve sermayeleriyle isimlerini yazdırmış firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, 125 yıllık kurumsal tecrübemizle her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

KONYA’DAN YEDİ FİRMA LİSTEYE GİRDİ

Selçuk Öztürk / Konya Ticaret Odası Başkanı

● Listede yer alan Konyalı 7 firmayı tebrik ediyorum. 3 milyar seviyesine çıkan ihracatımız, ihracatçı firma sayımızdaki artış, istihdam artışımız Konya’nın daha fazla sayıda listeye girebilecek sanayi kuruluşu çıkarma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. İleride Konya’nın daha fazla firması ile listede yer alacağına inancımız tamdır. Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

ÜRETİME DESTEK TEMEL MOTTOMUZ OLMALI

Ayhan Kızıltan / Mersin TSO Başkanı

● Mersin’de günü korumaya çalışan ama uzun vadeli plan yapamayan KOBİ temelli sanayimiz var. KOBİ’lerin çoğu İSO listelerine giren sanayiciler kadar kurumsal ve güçlü değil. Eğer KOBİ’lerimize yeterli destek verilirse onlar da bu listelere aday potansiyeldedir. Kur istikrarsızlığı, artan hammadde maliyeti bir sorun. Özellikle, her anlamda üretimi, gıda, tarım, sanayi, arttırmak, üreticiye ve ihracatçıya destek olmak zorundayız. Sadece yerel yönetimler değil, devletin destek olması, yapılan imar planlarında uygun bölgelerin sanayi parseli olarak işaretlenmesi lazım. İSO 500 listelerinde yerlerini koruyan tüm Mersin firmalarımızı kutluyorum.

NEVŞEHİR’İN GURURU NEVSAC 61 SIRA YÜKSELDİ

Arif Parmaksız / Nevşehir TSO Başkanı

● Listede bu yıl da Nevşehir’den sadece Nevsac Boru yer aldı. Nevsac geleneği bozmadı ve bu yıl da gururumuz oldu. 2018 yılında 496, 2019 yılında 448, 2020 yılında 340’ta yer alan Nevsac, 2021 yılında ise 61 sıra birden yükselerek 279. sıraya çıktı. Ülkemiz veilimiz için gösterdiği özverili çalışmalarının neticesini alan şirketimizi ve tüm kadrosunu kutluyorum. Üretime odaklanıp ekonomiyi güçlendirmek ve sanayide katma değer sağlamak için büyük bir sorumlulukla, yılmadan, yorulmadan çalışmaya ve üretmeye büyük bir gayretle devam eden Nevsac’ın başarılarının devamını diliyorum.

SAMSUN’DAN 5 FİRMAMIZ VAR

Salih Zeki Murzioğlu / Samsun TSO Başkanı

● Açıklanan İSO ilk 500 listesindeki Samsun’dan 5 firmamız bizi gururlandırdı. Firmalarımızın ilin ekonomisine sağladığı istihdamın yanında ülke ekonomisine sağladığı katma değer oldukça büyük.

SANAYİCİMİZ PANDEMİYE RAĞMEN ÜRETİYOR

İbrahim Halil Peltek / Şanlıurfa TSO Başkanı

● Sanayinin check-up’ı olarak nitelenen İSO’nun bu listesi bugün sanayicilerimizin pandemi koşullarındaki zorluklara rağmen üretmeyi sürdürüp Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduklarını ortaya koymuştur.İstihdam çok önemli, İSO 500’ün istihdamı da 2021 yılında yüzde 5,6 artarak 757 bin 24 kişiye yükseldiğini görüyoruz. Yerli ve milli şirketlerimizle istihdam başta olmak üzere büyümeye ülke olarak devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin büyümesinden ihracatına, finansmandan yatırım iklimine kadar birçok alanda detaylı bilgiler içeren ve önemli bir gösterge olan araştırma içerisinde yer alan, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedefl erine ulaşmasına katkı sağlayan tüm firmaların başarısıyla gurur duyuyoruz.