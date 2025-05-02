İSO açıkladı: İmalat sanayisi 13 aydır daralma sinyali veriyor

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Nisan 2025 dönemi sonuçları açıklandı

Buna göre, imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında 47, 3 seviyesinde sabit kaldı ve imalat sektöründe daralmanın 13. ayda da sürdüğüne işaret etti.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ederken, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Raporda verilerin 9 ile 23 Nisan arasında toplanması nedeniyle sonuçlar 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremden önceki önemi yansıttığı belirtildi.

Üretim üst üste 13. kez daralma kaydetti

Nisan ayında manşet PMI endeksine paralel olarak üretim de üst üste 13. kez yavaşlama kaydetti. Bu konuda firmalar zorlu dış piyasa koşullarına ve talepteki durgunluğa dikkat çekti. Üretimdeki düşüş belirgin olmasına rağmen mart ayına göre daha hafif gerçekleşti. Üretim alt endeksi nisanda 46.7'den 47'ye yükseldi.

Benzer şekilde hem toplam yeni siparişler hem de yurt dışından alınan yeni siparişlerde daralmalar ikinci çeyreğin başında hız kesti. Bununla birlikte hem iç piyasada hem de yurt dışı pazarlarda talep koşulları durgun olmaya devam etti. İmalatçılar, yeni siparişlerdeki yavaşlamaya bağlı olarak istihdamı ve satın alma faaliyetlerini azalttı. Böylece düşüş eğilimi istihdamda 5. aya, satın alma faaliyetlerinde ise 12. aya ulaştı. İstihdam alt endeksi nisan 48,6'dan 49.3'e yükselse de eşik değer 50'nin altında kaldı.

Öte yandan Türk lirasındaki değer kaybı ve ham madde maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak girdi fiyatları enflasyonu son bir yılın en yüksek düzeyine çıktı. Bu faktörler aynı zamanda satış fiyatlarındaki artışın da sürmesine yol açtı. Nihai ürün fiyatlarında enflasyon ivme kazanarak son 7 ayın en yüksek düzeyine çıktı.

'Belirsiz uluslararası ekonomik ortamdan etkilendi'

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalatçılarının karşı karşıya kaldığı zorluklara Nisan ayında belirsiz bir uluslararası ekonomik ortam eklendi. Bu nedenle yeni siparişler, üretim ve ihracattaki yavaşlamalar son PMI anketinde de devam etti. Öte yandan, bazı göstergelerde izlenen iyileşme sinyalleri, sektörün önümüzdeki aylarda potansiyel olarak büyüme bölgesine yaklaşabileceğine dair umutları artırdı.”