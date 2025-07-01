Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Haziran 2025 dönemi sonuçları açıklandı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, haziranda 46,7’ye gerileyerek son sekiz ayın en düşük değerini aldı.

Böylece sektörün faaliyet koşulları Nisan 2024’ten itibaren kesintisiz bozulma eğilimi gösterdi.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ederken, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Sipariş ve ihracatta son 3 ayın en belirgin yavaşlaması

Talepteki zayıflık, yeni siparişlerin haziran ayında da azalmasına neden oldu ve böylece mevcut düşüş trendi ikinci yılını tamamladı. Benzer şekilde yeni ihracat siparişleri de daralma sergiledi. Her iki endekste de yavaşlama son üç ayın en belirgin düzeyinde gerçekleşti.

Yeni siparişler alt endeksi 46,3'ten 46'ya gerileyerek art arda 24. ayda da daralma kaydedildiğini gösterdi. Yeni ihracat siparişleri endeksi de 47,7'den 45,5'e geriledi.

İstihdamda son 9 ayın en yüksek daralması

Yeni siparişlerdeki düşük seyir, haziranda imalatçıların üretim hacmini geçen yılın ekim ayından bu yana yüksek oranda azaltmalarına neden oldu.

Buna bağlı olarak istihdam ve satın alma faaliyetlerinde gerileme hız kazandı. İstihdamdaki düşüş son dokuz ayın en yüksek oranında gerçekleşirken, satın alma faaliyetleri ise Eylül 2024'ten bu yana en sert yavaşlamayı gösterdi.

Üretim alt endeksi 46,6'dan 44,4'e, istihdam alt endeksi 48,4'ten 47,2'ye geriledi.

Girdi maliyetleri enflasyonu hafif yükseldi

Girdi maliyetleri enflasyonu haziran ayında hafif yükseldi. Girdi fiyatlarında görülen belirgin artışta, liradaki değer kaybı ve İran’daki gelişmelerin enflasyonist etkileri rol oynadı.

Buna karşılık, nihai ürün fiyatlarındaki artış yavaşlayarak yılın başından beri en düşük oranda gerçekleşti. Bazı firmalar girdi maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak satış fiyatlarını yükseltse de talepteki zayıflık fiyat belirleme gücünü sınırladı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalatçıları, giderek zorlaşan talep koşulları nedeniyle haziran ayında da baskı altında kalmaya devam etti. Bu nedenle firmaların faaliyetlerini sınırlama yoluna gittiği ve üretimin geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek oranda daraldığı görüldü. Buna rağmen, firmalarda mamul ürün stokfazlası söz konusu oldu ve bu stoklar son üç aydır ilk kez artış gösterdi. Böylece yılın ilk yarısı zor bir ortamda tamamlanırken, 2025’in ikinci yarısında koşulların iyileşeceği ümit ediliyor.”