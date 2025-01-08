İSO aralık verilerini yayınladı: İhracat pazarlarındaki talep koşulları iyileşme sergiledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Aralık 2024 dönemine ait verileri duyurdu. Bu endeks, Türkiye'nin ana imalat sektörünün ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçüyor.

Endeksin 50,0'nin üzerinde olması, ihracat ikliminde bir iyileşmeyi, 50'nin altındaki değerler ise olumsuz bir durumu işaret ediyor. Kasım ayında 50,6 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Aralık ayında 50,9'a çıkarak bir artış gösterdi. Bu sonuç, geçen yılın son ayında ihracat pazarlarındaki talep koşullarında iyileşmenin sürdüğünü ortaya koydu. Aralık ayındaki iyileşme, Kasım ayına kıyasla daha belirgin bir şekilde yaşandı, ancak yine de ılımlıydı.

En güçlü üretim artışı Suudi Arabistan'da

Orta Doğu'da Suudi Arabistan, üretimdeki en büyük artışı gösterdi. Aralık ayında PMI anketine dahil edilen ülkeler arasında en hızlı ekonomik büyüme oranı Orta Doğu'da görüldü. Suudi Arabistan, en güçlü üretim artışını sergileyerek birinci sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sekiz aylık bir zirveye ulaşarak ikinci sırayı aldı. Kuveyt’te üretim hızla arttı, ancak Katar’daki artış daha ılımlıydı. Mısır ve Lübnan’da ise ekonomik aktivite daralma eğilimindeydi. Bu altı ülkenin toplamı, Türkiye’nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor.

ABD’de keskin üretim artışı, Avrupa’da karmaşık performans

ABD’de, imalat sektöründeki payı yüzde 6 olan ülke, Aralık ayında keskin bir üretim artışı kaydetti. Üçüncü ay üst üste ivme kazanan ekonomik büyüme, Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa'daki ekonomik performans ise daha karmaşık bir tablo çizdi. İngiltere, İspanya, İrlanda, Yunanistan, Kazakistan ve Rusya büyüme gösterdi. İspanya ve Yunanistan, yılın son ayında hızlanan bir genişleme sağlarken, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, Avusturya, Polonya ve Çekya’daki üretim hacimlerinde düşüşler gözlendi. Avusturya, Aralık ayında imalat sanayi üretiminin en sert daraldığı ülke oldu.

Hindistan güçlü büyüme eğilimini korudu

Asya'da ise Hindistan, güçlü büyüme eğilimini sürdürdü. Çin ve Brezilya’da ekonomik aktivite ılımlı bir artış gösterirken Hindistan, Suudi Arabistan ve BAE’nin ardından üçüncü sırada yer aldı, en hızlı genişlemenin görüldüğü ülkeler arasında yer aldı.

Ülke sıralaması

PMI Üretim Endeksi (2023 yılı ihracat ağırlıklarına göre sıralanmıştır)