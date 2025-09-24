İSO Başkan Yardımcısı Özhamaratlı: “Sanayiciler olarak en büyük ihtiyacımız, önümüzü görebilmek”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin eylül ayı toplantısı “Sanayimizde Dönüşümü Tartışırken Yeni Orta Vadeli Program-OVP (2026-2028) Hedeflerinin Üretim Hayatımız Açısından Önemi” ana gündemi ile Odakule'de gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Orta Vadeli Program’ın kendi içinde tutarlı, bütünlüklü bir hedef ve politika seti sunması, kamuoyunu ikna edici içerikte olması ve içerdiği eylem planlarının belirlenen takvimle uyumlu şekilde hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Sanayicinin en acil ihtiyacı önünü görebilmek"

Sanayiciler olarak üretime ve toplumsal refaha yarar sağlayacak her türlü adımı desteklerken, sorun ve ihtiyaçları da açık yüreklilikle dile getirdiklerini belirten Özhamaratlı şöyle konuştu:

“Bugün sanayicilere en acil ihtiyacınız nedir diye sorsak, alacağımız ilk cevap, ‘önümüzü görebilmek’ olacaktır. Hem küresel ölçekte yaşanan şokların hem de yurt içindeki sıcak gelişmelerin etkisiyle büyük bir belirsizlik ortamında yaşıyoruz. Özellikle son 4-5 yılın enflasyonist ortamı, karar alma süreçlerimizde ufkumuzu daralttı ve atacağımız her adımda bizleri çok daha ihtiyatlı olmaya zorladı.

OVP'nin kararlılıkla uygulandığını görmeye ihtiyacımız var

Sanayiciler olarak her okuduğumuzda ‘keşke yapılabilse’ dediğimiz pek çok reform taahhüdünü içeren OVP gibi politika metinlerinin kararlılıkla uygulandığını görmeye en çok bugün ihtiyacımız var. Makroekonomik istikrarın yeniden tesisi açısından “en kötüyü” geride bıraktığımız bir süreçten geçerken, umuyoruz ki sanayide dönüşüm, yeni nesil finansman, sürdürülebilir iş ve yatırım ortamı gibi başlıkları yeniden ülke gündeminin en üst sıralarına taşıyabiliriz. Bunlar yapıldığı takdirde sanayimizin artacak olan rekabet gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine büyük katkılar yapacağına inanıyorum."

Büyümenin nitelik tarafına ağırlık verilmesi önemli

Konuşmasında OVP’de fiyat istikrarını tesis etme doğrultusunda devam eden kararlılığı çok önemli bulduklarını ifade eden Özhamaratlı OVP'de tek haneli enflasyon içi 2027 sonlarının işaret edildiğini ve uzun bir maraton olacağını belirterek, "OVP’de vurgulanan ‘para, maliye ve gelirler politikasının eşgüdümü’ ile ‘yönetilen-yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenmesi’ yaklaşımlarını oldukça değerli buluyoruz. Başta tarım olmak üzere ‘arz yönlü’ politikaların devreye girmesi de artan ihtiyaca işaret ediyor” dedi.

OVP’de en yakından inceledikleri büyüme tahminleri konusunda özellikle 2026 ve 2027’de potansiyelin altında bir ekonomik büyüme beklendiğini ifade eden Özhamaratlı, burada küresel belirsizliklerin bir miktar etkisi olsa da daha mütevazı bir büyümenin esasen “enflasyonu düşürmek için katlanılan maliyet” olduğunu söyledi.

"Ekonomik büyümemiz yine iç talep ağırlıklı olacak"

Özhamaratlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diğer yandan, programda büyümenin nitelik tarafına ağırlık verilmesi, yani toplam faktör verimliliğini ve potansiyel büyümeyi artırmak için tıpkı enflasyonda olduğu gibi yine ‘arz yönlü’ bir perspektif çizilmesi önem taşıyor. Bir diğer çarpıcı gelişme, önümüzdeki dönemde OVP’de dış talebin büyümeye katkısının çok düşük beklenmesi. Dolayısıyla ekonomik büyümemiz yine iç talep ağırlıklı olacak. Ancak OVP’de bunun özel tüketime değil, kamunun da önemli katkısıyla sabit yatırımlardaki bir hızlanmaya dayanması bekleniyor.

Bu noktada yapılacak her türlü harcama ve kaynak tahsisinin üretkenlik, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi yeni nesil rekabet alanlarına yönelmesi, ülkemiz ve sanayimiz için uzun vadede büyük bir kazanım anlamına gelecektir. Ayrıca işgücü piyasası dinamiklerinin hızla değiştiği bir dünyada yeni nesil çalışma modellerinin geliştirilmesi, güvenceli esnekliğin artırılması, tamamlayıcı emeklilik sisteminin inşa edilmesi gibi, nitelikli insan kaynağımızı daha etkin kılacak reformların OVP’de yer almasını kıymetli buluyoruz.”

OVP’ye yönelik mali disipline de değinen Özhamaratlı, “2025 ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve nakit bütçe rakamlarında mali disiplin açısından uzun zamandır beklediğimiz iyileşmenin ilk sinyallerini almak memnuniyet verici. Bununla birlikte, mali disiplin konusundaki en kritik yapısal reform başlıkları olan kayıt dışılıkla mücadele, KİT yönetişim reformu ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği gibi alanlara bu OVP döneminde daha fazla odaklanılmasını bekliyoruz” dedi.