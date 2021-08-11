İSO Başkanı Bahçıvan: Dünyayı yıpratma payımızı düşürmeliyiz

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) başlattığı “İSO Yeşil Gündem Sohbetleri” kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği, Ekolojik Denge ve Orman Yangınları” panelinde konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, ekolojik krizin en ağır tezahürü olan iklim değişikliğinin yaygın ve yıkıcı etkisiyle karşı karşıya olunduğunu, devletlerin karbon salımlarını azaltmakta ayak sürmeye devam ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC), hafta başında açıkladığı son rapordaki gibi atmosferdeki karbon yoğunluğunda neredeyse her ay yeni bir rekor kırıldığına işaret eden Bahçıvan, bu yoğunluğu sınırlayabilecek neredeyse yegane varlık olan ormanların da günbegün kaybedildiğine dikkat çekti.

Yaşanan iklim krizini ve sonuçlarını, bilimin ışığında ve konuyla ilgili bilim insanlarının değerlendirmelerini dikkate alarak ele alınması gerektiğini belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: “Bunun, gelecek planlarımızı akılla buluşturma ve somut çözümlerin bulunmasının en doğru ve nitelikli yolu olduğuna inanıyoruz. Bugünkü toplantımızın amacı da bu. Yaşamsal öneme haiz bu konunun artık toplantı salonlarından çıkarak her bireyin önceliği olması gerekiyor. Siyasilerden bilim insanlarına, iş dünyasından sanatçılara kadar iklim değişikliğini konuşmalı, bilime kulak vermeli, acil önlem alınması gerektiğini yaymalıyız. Çünkü dünyamız, iklim değişikliği etkilerinin doğaya ve insan canına mal olacak hale geldiği günleri yaşıyor. Bu süreç ile ilgili olarak her geçen gün daha keskin uyarılarda bulunan bilim insanlarının ikazlarını dikkate almalıyız. Çünkü sürecin her geçen gün uzak tehditten tartışılmaz acil bir duruma dönüştüğü açık. Bugün artık daha sürdürülebilir ve iklime dirençli bir dünya inşa etmek, alternatif politika seçeneklerinden biri değil, yaşamı güvence altına almak için tek seçenek.”

“Dünyamıza maalesef gereğinden fazla yüklenmişiz”

Bahçıvan, her hafta dünyanın farklı bir bölgelerinde yaşanan doğa olaylarının bu gerçeğin artık tam içinde yaşanıldığını acı şekilde gösterdiğini dile getirdi.

Bugüne kadar yapılan tahminlerin ötesinde, hayatlara her geçen gün daha hızlı bir şekilde giren felaketlerle yaşanılan iklim değişikliğini artık kabullenmek ve gerekli önlemleri bir an önce alma noktasında olduklarını ifade eden Bahçıvan, “Önümüzdeki en somut gerçek şu ki dünyamıza maalesef gereğinden fazla yüklenmişiz. Bu konudaki sorumsuzluğu yarınlara taşımaya, bu külfeti daha büyük boyutlara çıkarmaya hakkımız yok. Bunun önüne geçmek adına bugünden itibaren geçen her bir dakikamız dahi çok çok kıymetli. Bilimsel doğrultuda bulunacak çözüm yollarını yaratmak ve asıl önemlisi de bu çözüm yolları için vazgeçilmesi gerekenlerin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Geçmişteki hoyratlıklarımızı sonlandırarak, kaynaklarımızı daha doğru ve verimli kullanarak dünyayı yıpratma payımızı düşürmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.