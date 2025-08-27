İSO Başkanı Bahçıvan: Enflasyonla mücadelede sanayi görevini fazlasıyla yerine getiriyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ağustos 2025 Meclis Toplantısı, "Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı" başlığıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan toplantıda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

• OVP'nin enflasyonla mücadele temel hedefi açısından sanayi sektörümüzün görevini fazlasıyla yerine getirmekte olduğu açık.

• Buna rağmen sebebi olmadığımız bir enflasyonun çok üzerinde bir kredi faizi ile karşılaşıyor olmamız da bu konuda büyük ve haksız bir bedel ödediğimi ortaya koyuyor.

• Uzun süredir yüksek seyreden reel faizler ve banka kredilerine yönelik kısıtlamalar finansmana erişimde de ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Bu da iş talebi zayıflatmanın yanı sıra karlılığı baskı altına atarak yatırım iştahımızı sınırlandırmaya devam ediyor.

• Büyüme rakamlarına baktığımız zaman da bunu görüyoruz. 2024 yılında ekonomik büyüme yüzde 3,2 olarak gerçekleşirken sanayi sektörü sadece yüzde 0,5 büyüyebilmiştir.

• Her ay açıkladığımız İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI verileri de sanayi sektörümüzün faaliyet koşullarında 16 aydır kesintisiz bozulma eğilime işaret ediyor.

