İSO Başkanı Bahçıvan: Finansman sıkıntıları sanayici ve ihracatçıyı zorluyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı düzenleniyor. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Nitelikli finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar Türk sanayicisi ve ihracatçısını zorluyor. Bankalarda TL cinsi ticari kredi faizleri yüzde 40 bandını aşmıştır, risk primimizin ne yazık ki 900 gibi tarihi seviyelere dayanması neticesinde ise yurtdışından borçlanma olanakları en aza inmiştir.

Uygulanan maliye politikaları faiz oranlarını altından kalkılması daha da zor noktalara taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bahçıvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Küresel gerçeklerle uyum sağlamayan adımlar uzun vadede finansal kaynaklara erişimi zorlaştırıyor ve maliyetini artırıyor.

- Yüksek kur ve faizlerin işletmelerimize getirdiği yük özellikle son yıllarda arttı.

- Enflasyonun geçmişte olduğu gibi bugün de sanayicilerimize menfaat sağlayacağına inanmıyoruz.

- Bankalarda TL cinsi ticari kredi faizleri yüzde 40 bandını aştı.

- CDS'in 900'ün üzerine çıkmasıyla yurt dışından borçlanma olanakları en aza indi.

- BDDK'nın TL kredi kısıtlaması kredilere ulaşımı zorlaştırdı.

- Reeskont kredisi için döviz satma zorunluluğu ihracatçıları olumsuz etkiledi.

- Uygulanan maliye politikaları faiz oranlarını altından kalkılması daha da zor noktalara taşıyor.

- Küresel gerçeklerle uyum sağlamayan adımlar uzun vadede finansal kaynaklara erişimi zorlaştırıyor ve maliyetini artırıyor.

- TCMB; TL cinsi reeskont kredilerindeki döviz bulundurmaya ve bozdurmaya ilişkin koşullarını esnetmelidir.

- Eximbank bir an önce finansman işlevlerine kavuşmalıdır.

- Şirketlerin bankalardaki kredi limitlerinin revize edilmesine şiddetle ihtiyaç var.

- KKM'nin daha etkin çalışması için vergi istisnasındaki kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor.

- Borç ödemek için döviz alan şirketlere reeskont kullanımında istisna getirilmeli.