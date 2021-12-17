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İSO Başkanı Bahçıvan: Merkez Bankası’nı şaşkınlıkla izliyoruz

İSO Başkanı Bahçıvan, "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dolar tarihi zirvesini 17 ile yenilerken, euro 19 liranın üzerini gördü. Söz konusu seviyelerin ardından Merkez Bankası, bir kez daha döviz piyasasına doğrudan satım yönünde müdahaleye başladı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz müdahalelerinin ardından İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bahçıvan yaptığı açıklamada, "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.

 

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