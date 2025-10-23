İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayi sadece üretmiyor, dönüşümü de yönetiyor

İstanbul ile hem bölgesel hem küresel düzeyde iş birliğini güçlendirmek ve döngüselliğe geçişi hızlandırmak amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO), UNDP ve Team Finland ortaklığında; Hollanda, İsveç, Danimarka Başkonsoloslukları ile Norveç Büyükelçiliği iş birliğiyle “Döngüsel Ekonomi Forumu İstanbul” gerçekleştirildi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sınırlı kaynakları korumanın, yenilemenin ve ekonomiye yeniden kazandırmanın en etkili yolunun döngüsel ekonomi olduğunu söyledi.

Bahçıvan, döngüsel ekonominin üretim süreçlerinde rekabet avantajı sağlayan bir stratejinin ötesinde; kaynak verimliliğini artıran, ham madde bağımlılığını azaltan ve karbon ayak izini küçülten bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti.

“Sanayi, bu sürece uyum sağlama kapasitesi en yüksek sektör. Bu nedenle geniş kapsamlı ve kalıcı etkiler yaratma potansiyeline sahip” diyen Bahçıvan, İSO’nun döngüsel dönüşümü hızlandıracak iş birlikleri ve ortak platformları desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Bahçıvan, “Sanayi, yalnızca üretimin değil, sürdürülebilir kalkınmanın ve daha iyi bir yaşamın da merkezinde yer alıyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla sanayimiz hem çevresel hem ekonomik sürdürülebilirliğe yön verebilir” ifadelerini kullandı.