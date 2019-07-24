İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli

24 Temmuz 2019

OSMAN KILIÇ

İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı, “Ekonominin en temel unsurlarından olan haberleşme, ulaştırma altyapı ve projelerinin küresel rekabet ve sanayimiz açısından önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “TCDD’nin özelleştirilmesinin bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekerek, ihracatta ve taşımacılıkta raylı ulaşımın payının artmasının otomotiv başta olmak üzere tüm sektörlere maliyet avantajı sağlayacağını bildirdi. Bahçıvan, “Tarımsal ürünlerin büyük pazarlara taşınmasının güneyden gemilerle yapılması da enflasyonla mücadeleye destek olur” dedi.

Ulaşımda gecenin de kullanılması gerektiğine vurgu yapan Bahçıvan şöyle devam etti: “Üretime yönelik öncü göstergelerden Türkiye ekonomisinin en kötüyü geride bırakarak toparlanma sürecine girmiş olduğunu teyit eden sinyaller aldıklarını belirterek “Yılın ilk altı ayında ihracat artışının yüzde 2,2 ile düşük oranda olmasında, haziranda bayram tatili sebebiyle yaşanan iş günü kaybının etkisi var. Bu nedenle temmuzda daha güçlü bir artış görebiliriz. Bu vesileyle son dönemlerde alışkanlık haline gelen bayram tatillerinin uzatılması kararlarının gözden geçirilmesini ve reel ekonomi için ciddi bir verimsizlik yaratan bu önceden planlanmamış davranışların artık son bulmasını temenni ediyoruz.” Türk lirasıyla ilgili de bilgi veren Bahçıvan, kayıplarının önemli bir kısmını geri aldığına dikkat çekerek, “Bu durum, enflasyonda düşüş trendini harekete geçirmiş durumda. YEP için konulan yüzde 15,9’luk yılsonu hedefi tutturulabilir” diye konuştu.

“Deniz ve demiryolu taşımacılığı artmalı”

Deniz ve demiryolu taşımacılığının ağırlığını göstermesi gerektiğini kaydeden Bahçıvan “Kaliteli bir deniz ve demiryolu taşımacılığını, Bakanlığın en önemli konusu olarak görüyoruz. Demiryolu taşımacılığının gelişmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının özelleştirilme sürecinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Raylı ulaşım, ülkelerin gelişmişlik düzeyi açısından çok önemli bir gösterge. Yalnızca ihracatta değil yurt içi yolcu ve yük taşımacılığında da raylı ulaşımın payı mutlaka artırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Özellikle OSB’lerin demiryollarıyla entegre olması ve demiryolu-liman bağlantısının kurulması, otomotiv sanayimiz başta olmak üzere tüm sektörlerimiz için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, “Bu sayede sektörlerimiz önemli maliyet avantajı kazanıp rekabet güçlerini artıracak” dedi.

"Trakya’da hızlı tren projesi hayata geçirilmeli"

Sanayinin giderek yeni yerleşim alanı haline gelen Trakya’ya İstanbul’dan ulaşımda yaşanan sorunlara da değinen Bahçıvan “Trakya bölgesindeki hızlı tren projesinin bir an önce hayat geçmesi, başta nitelikli iş gücünün taşınması olmak üzere bölge sanayisi için çok önemli. Özellikle OSB’lerin otoyola çıkışlarının yetersizliği önemli zaman ve maddi kayba yol açıyor. Otoyoldan OSB’lere bağlantı yolları yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Bakan Turan: Kalkınma temelli ulaşım seferberliği başlattık



Toplantının bu ayki konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Tarihi bir karara imza atarak kalkınma temelli ulaşım seferberliği başlattık. Akıllı ve yüksek ulaşım seviyelerine önem verdik" dedi. Demiryolu ulaşımına ayrıca önem verdiklerini kaydeden Turan, "Demiryollarına 133 milyar yatırım yaptık. Hızlı tren hattı yapım çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. Dünyanın ulaşım sistematiği içinde ülkemiz kilit noktada bulunduğunu söyleyen Turan, "Adeta doğal lojistik merkezi konumundayız" dedi.



Havayolunu sadece çok parası olanların değil herkesin tercihi haline getirdiklerine dikkat çeken Turan, "Hava ulaşım ağını yurt geneline yaydık. Türk Havayolları'nı küresel marka haline getirdik" dedi. Lojistik merkezi yerlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini bildiren Turan, "Konya ve Mersin'deki merkezlerimizi hizmete açıyoruz" şeklinde konuştu.