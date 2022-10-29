İSO Başkanı Bahçıvan: Togg, Türkiye için önemli bir atılım

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde Togg’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Togg'u "Türkiye için önemli bir atılım" olarak nitelendiren Bahçıvan, “Türkiye'nin sanayisinin ve özellikle teknolojik ekosistemin gelişimi noktasında bugün sadece bir otomobil fabrikası değil, otomobil fabrikasını teknolojiyle besleyen ve onun arkasında birçok fikri ve inovasyonu hayata geçirebilecek olan bir iklimin adeta merkezinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Togg'un Türkiye'ye sağlayacağı katkılara dikkat çeken Bahçıvan, "Bir hayalle başlayan ama hayalden projeye, projeden yatırıma ve üretime dönüşen bu yolculuk, bundan sonraki süreçte de inşallah pazar alanında ve bu ürünü besleyen birçok farklı konuda Türk sanayisinin ve Türk teknolojisinin gelecek yolculuğunda, çok önemli ve değerli fikirleri ve birikimleri hayata geçirme noktasında ciddi anlamda katkılar sağlayacak bir yolculuğun başlangıcı olacak." dedi.

"Çok sayıda Türk sanayi kuruluşunun katkısı var"

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Bahçıvan, Türk halkının, buna benzer ürünlerin sürmesi için gerekli desteği, katkıyı ve morali vereceğini vurguladı. Togg'da çok sayıda Türk sanayi kuruluşunun, iş gücünün, kaliteli birikim ve Ar-Ge'nin katkısı olduğunu belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: "(Bunların) Çorbada tuzu da, biberi de, mercimeği de her şeyi var. Zaten otomotiv sanayisinde Türkiye yıllardan beri çok başarılı işler yapıyor. İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla bugüne kadar elde etmiş olduğu konvansiyonel tecrübeyi bu yeni nesil teknolojide de bu değişime çok güçlü şekilde uyum sağlayarak elde edecektir. Yani nihayetinde bugün burada bir başarı varsa bu bir ekip çalışmasıdır. Tabii tedarikçilerin de bu otomobilin yapılmasında ciddi desteği ve katkısı var."