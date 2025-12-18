İSO Başkanı Bahçıvan'dan asgari ücret değerlendirmesi

2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme süreci kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantının saat 14.00’te başlaması planlanıyor. Süreç, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun genelini ise dolaylı olarak etkiliyor.

Komisyon toplantısına işveren ve hükümet kanadından temsilciler katılıyor. İlk toplantının ardından, ikinci görüşmeden çıkacak mesajlar yakından takip edilirken ücretin bu toplantıda da konuşulması beklenmiyor.

Sanayiden asgari ücret değerlendirmesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, belirlenmesi beklenen asgari ücret ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Bahçıvan, "Asgari ücrette gerçekler doğrultusunda memnun edecek bir karar çıkacaktı" dedi.

Asgari ücret ne kadar?

Hâlihazırda yürürlükte olan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. Kesintilerin ardından net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası payı dahil 30 bin 621 lira 48 kuruşa ulaşıyor.