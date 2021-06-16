İSO Başkanı Bahçıvan'dan aşı çağrısı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, tüm çalışanların aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanması gerektiğini bildirdi.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK'ye kayıtlı çalışanların ve memurların tamamı için COVID-19 aşı randevusunun açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle sanayide istihdam edilen ve "üretim ordusu" şeklinde adlandırdıkları çalışanların sektör ayrımı yapılmaksızın aşı hakkına kavuşmuş olmasını son derece sevindirici bulduğunu aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Ekonominin lokomotifi olan üretimin iş güvenliğinin oluşturulması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi son derece önemli. Bilim dünyası, küresel ölçekte COVID-19 ile mücadelenin en etkin çözüm yolunun aşılama olduğu noktasında mutabık. Bu mutabakattan hareketle tüm çalışanlarımızın gerek kendilerinin gerek ailelerinin sağlığı gerekse içinde bulundukları çalışma koşullarının sağlıklı ve sürdürülebilir olması açısından devletimizin verdiği bu önemli imkandan en hızlı şekilde faydalanacaklarına inanıyorum. Tüm çalışan arkadaşlarımız, aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanmalı."