İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'yerli çip üretimi' açıklaması

Tedarik Zincirlerinde Çipler adlı panelde konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin en kısa sürede yerli çip üretimine kavuşması gerektiğini söyledi.

Salgın nedeniyle yaşanan çip tedariki sorununun üretim süreçlerinde ciddi aksamalara yol açtığını belirten Bahçıvan, buna lojistik sorunlar, artan navlun bedelleri ve spekülatif hareketler de eklendiğinde büyük oranda hammadde ithalatçısı olan Türkiye sanayisi için katlanılması güç bir maliyet artışının ortaya çıktığını dile getirdi.

"Üretiler artan talebe yetişemiyor"

Çip kullanımında ciddi bir büyüme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, "Sadece geçen ocak ayında dünya üzerinde 40 milyar dolarlık çip satıldı. Üreticiler artan talebe yetişemiyor. Günlük kullandığımız ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda büyük önem taşıyan çipler; ticaret ve teknoloji alanında süregelen rekabetin ve hatta küresel hegemonya mücadelesinin ana unsurlarından biri haline dönüşüyor." dedi.

Çip konusunda ABD ve Çin başta olmak üzere dünyada yaşanan ticaret savaşları ve dev teknoloji firmalarının çip yatırımları gibi gelişmelerin, 2020'li yıllarda dünyada teknoloji haritasında büyük değişimlere neden olacağını söyleyen Bahçıvan, şöyle konuştu: "Türkiye olarak küresel rekabet koşullarında bu değişimleri kenardan izlemek gibi bir lüksümüz yok. Yakın coğrafyaya ve yeni pazarlara yönelik büyük hedefleri olan, üretim, yatırım ve büyüme arzusu açısından tabiri caizse kabına sığmayan bir sanayici profilimiz var. Bu durum, geleceğin teknolojik ihtiyaçlarına hitap eden ürünlerin ihtiyaç duyduğu ham madde tedarikine yönelik stratejik yatırımlarda, devletin de katkısıyla güçlü bir üretim seferberliğini zorunlu kılıyor. Ülkemizin en kısa sürede en son teknoloji ve bilgi birikimiyle donanmış bir yerli çip üretimine kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda gerek Savunma Sanayi Başkanlığımız, gerekse TÜBİTAK gibi kurumlarımız nezdinde belli çabaların sergilendiğini memnuniyetle izlemekteyiz. Dünyada yaşanan hızlı süreç, adımlarımızı sıklaştırma konusunda hepimiz için önemli bir uyarı niteliği taşıyor."

Çip konusunda dünyada yaşanan gelişmeler hakkında da görüşlerini paylaşan Bahçıvan, en büyük çip tüketicisi olan Çin'in, stratejik öneme sahip bu üründe ABD'ye bağımlılıktan kurtulmaya çalıştığına dikkat çekti.

Çip krizinin dünyanın gündeminde en üst sıralara tırmanmış durumda olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise, "Artık tedarik zincirine genel anlamda bakışın değiştiği bir dönemdeyiz. Bu anlamda Türkiye’nin de tedarik güvenliğini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız." dedi.