İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Sanayicinin en ağır yükü finansman maliyetleri

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasının sonuçlarının, Türk sanayisinin zorlu ekonomik koşullara rağmen üretim kararlılığını koruduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

2025'in küresel talebin zayıfladığı, finansmana erişimin zorlaştığı ve yüksek faiz ortamının üretim üzerinde ciddi baskılar oluşturduğu bir yıl olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, üretimden satışların üç yıllık reel gerilemenin ardından 2025'te yalnızca yüzde 0,2 artabildiğini belirtti.

"Finansman giderleri sanayicinin kârını eritiyor"

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından birinin finansman maliyetleri olduğunu ifade eden Bahçıvan, finansman giderlerinin faaliyet kârına oranının yüzde 87'ye yükseldiğini söyledi.

Bu tablonun sanayi kuruluşlarının elde ettiği kazancın önemli bölümünü finansman maliyetlerine ayırmak zorunda kaldığını gösterdiğini belirten Bahçıvan, ekonomik yükün büyük ölçüde sanayi sektörünün omuzlarında taşındığını kaydetti.

İhracatta sınırlı gerileme yaşandı

Bahçıvan, İSO 500'de görülen güçlü ihracat performansının aksine İSO İkinci 500'ün ihracatında yüzde 0,3'lük gerileme yaşandığını belirterek, bunun küresel talepteki zayıflığın ve sıkı finansman koşullarının etkisinin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

"Sanayiye destek stratejik zorunluluk"

Tüm olumsuzluklara rağmen sanayi kuruluşlarının üretim, yatırım ve istihdamdan vazgeçmediğini vurgulayan Bahçıvan, sanayinin verimlilik, yüksek katma değer, teknoloji üretimi ve küresel rekabet gücünü artıracak dönüşüm yatırımlarının uygun finansman imkanlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi, enflasyonla mücadele, rekabet gücü ve toplumsal refahının güçlü bir sanayi yapısından geçtiğini dile getiren Bahçıvan, üretimi, yatırımı, ihracatı ve teknolojik dönüşümü destekleyen politikaların stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Finansman paketi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin sanayinin finansman ihtiyacını öncelikli gündem maddeleri arasına almasını ve finansman teşvik paketini açıklamasını olumlu karşıladıklarını belirten Bahçıvan, bu yaklaşımın üretim kapasitesi ve rekabet gücünü destekleyecek adımların devamı açısından önemli olduğunu söyledi.

Bahçıvan, "Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır" diyerek, üretim ekonomisini güçlendirecek adımların sürdürülmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.