İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Satranç oynar gibi hareket etmeliyiz

Hayati ARIGAN/BAKÜ

hayati.arigan@dunya.com

İstanbul Sanayi Oda­sı (İSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Erdal Bah­çıvan, beraberindeki iş in­sanları heyetiyle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Ba­kü’de Azerbaycanlı iş dün­yası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ül­ke arasındaki ekonomik iliş­kilerin derinleştirilmesi, sa­nayi alanında ortak yatırım­ların artırılması ve ticaret hacminin genişletilmesi ko­nuları ele alındı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güç­lü siyasi bağların artık eko­nomik alanda da aynı güç­le sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, “Tür­kiye-Azerbaycan kardeşliği artık ekonomik ortaklığa dö­nüşmeli” dedi.

Bahçıvan, iki ülke arasında yürütülecek yeni iş birlikle­rinin özellikle organize sana­yi bölgeleri, üretim yatırım­ları, lojistik iş birliği ve Ka­rabağ’ın yeniden inşası gibi alanlarda yoğunlaşacağını ifade etti.

“Azerbaycan ekonomisi dönüşüm sürecinde”

Azerbaycan’ın son yıllarda enerji dışı sektörlerde attığı adımların dikkatle izlendi­ğini belirten Bahçıvan, Türk sanayiciler için yeni fırsatla­rın doğduğunu kaydetti. Bah­çıvan, “Azerbaycan artık yal­nızca enerjiye dayalı bir eko­nomi değil. Sanayi, tarım ve teknoloji alanlarında büyük bir atılım hedefleniyor. Türk sanayisinin bu dönüşümde aktif rol alması, hem iki ülke hem de bölge ekonomisi açı­sından stratejik önem taşı­yor.” Günlük değil uzun va­deli stratejilere dikkat çeken Bahçıvan, Azerbaycan coğ­rafyasını satranç masasına benzeterek, “Bir satranç oy­nar mantığıyla sanayimizin ve sektörün kendi stratejile­rini, burası nasıl yararlıdır mantığıyla hareket etmesi gerekir. Buradan farklı hika­yeler çıkabileceğini inanıyo­rum. “Güne boğulduğumuz zaman geleceği kaçırıyoruz, bu yüzden stratejik düşün­mek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Zengezur 21. Yüzyılın Süveyş Kanalı olabilir”

Zengezur Koridoru pro­jesine de değinen Bahçıvan, “Projenin tamamlanmasıyla Türkiye ile Orta Asya arasın­daki ticaretin yeni bir ivme kazanacak. Zengezur Kori­doru, Türk dünyasının eko­nomik entegrasyonu için ta­rihi bir fırsat. Bu güzergâh ta­mamlandığında, Türkiye’den Orta Asya’ya uzanan yeni bir ticaret hattı oluşacak. Bu proje 21. yüzyılın Süveyş Ka­nalı olabilir” diye konuştu.

“İki ülke kardeşliği geleceğin teminatı”

İki ülke kardeşliğinin böl­gedeki barış ve istikrarın, ekonomik kalkınmanın ve geleceğin de teminatı ol­duğunu belirten Bahçıvan, “Azerbaycan güçlü enerji alt­yapısı, çeşitlenen sanayi ya­tırımları ve artan uluslara­rası bağlantılarıyla Kafkas­ya’nın yükselen bir yıldızı. Azerbaycan’ın gücü Türki­ye’nin gücüdür, Türkiye’nin başarısı Azerbaycan’ın başa­rısıdır. İSO’nun gerçekleştir­diği en kalabalık ve en güçlü yurtdışı ziyaretlerden biri bu seyahattir. Bizim görevimiz, bu topraklara nitelikli ser­maye ve nitelikli Türk iş gü­cünü getirmek, burada kalı­cı değerler oluşturmaktır. Bu coğrafya, önümüzdeki 10–20 yılın en stratejik bölgesi ola­cak. Bizlere, bu dönemi yaşa­ma ve şekillendirme fırsatı verilmiş durumda” dedi.

300 milyonluk pazar

Bahçıvan, “Farklı avantaj­lar arasında en önemlisi, geç­mişten kalan Sovyetler Bir­liği’nin eski uzantı ülkeleri kendi arasındaki bir gümrük birliği ve ekonomik iş birliği. Azerbaycan’a üst pazar ola­rak nüfus açısından 10 mil­yonluk bir pazarı olarak de­ğil, 300 milyona yakın yakın başta Rusya olmak üzere Ka­zakistan’ı, Türkmenistan’ı, Moldova’sı, Gürcistan’ıy­la bir ortak pazar olarak gör­mek gerekiyor” değerlendir­mesinde bulundu.