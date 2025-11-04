İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Satranç oynar gibi hareket etmeliyiz
Azerbaycan ile ekonomik iş birliğini yeni bir seviyeye taşımayı hedefleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, günlük hesaplarla değil uzun vadeli stratejilere Azerbaycan coğrafyasında sektörün satranç oynar mantığıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Hayati ARIGAN/BAKÜ
hayati.arigan@dunya.com
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, beraberindeki iş insanları heyetiyle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycanlı iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, sanayi alanında ortak yatırımların artırılması ve ticaret hacminin genişletilmesi konuları ele alındı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü siyasi bağların artık ekonomik alanda da aynı güçle sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, “Türkiye-Azerbaycan kardeşliği artık ekonomik ortaklığa dönüşmeli” dedi.
Bahçıvan, iki ülke arasında yürütülecek yeni iş birliklerinin özellikle organize sanayi bölgeleri, üretim yatırımları, lojistik iş birliği ve Karabağ’ın yeniden inşası gibi alanlarda yoğunlaşacağını ifade etti.
“Azerbaycan ekonomisi dönüşüm sürecinde”
Azerbaycan’ın son yıllarda enerji dışı sektörlerde attığı adımların dikkatle izlendiğini belirten Bahçıvan, Türk sanayiciler için yeni fırsatların doğduğunu kaydetti. Bahçıvan, “Azerbaycan artık yalnızca enerjiye dayalı bir ekonomi değil. Sanayi, tarım ve teknoloji alanlarında büyük bir atılım hedefleniyor. Türk sanayisinin bu dönüşümde aktif rol alması, hem iki ülke hem de bölge ekonomisi açısından stratejik önem taşıyor.” Günlük değil uzun vadeli stratejilere dikkat çeken Bahçıvan, Azerbaycan coğrafyasını satranç masasına benzeterek, “Bir satranç oynar mantığıyla sanayimizin ve sektörün kendi stratejilerini, burası nasıl yararlıdır mantığıyla hareket etmesi gerekir. Buradan farklı hikayeler çıkabileceğini inanıyorum. “Güne boğulduğumuz zaman geleceği kaçırıyoruz, bu yüzden stratejik düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
“Zengezur 21. Yüzyılın Süveyş Kanalı olabilir”
Zengezur Koridoru projesine de değinen Bahçıvan, “Projenin tamamlanmasıyla Türkiye ile Orta Asya arasındaki ticaretin yeni bir ivme kazanacak. Zengezur Koridoru, Türk dünyasının ekonomik entegrasyonu için tarihi bir fırsat. Bu güzergâh tamamlandığında, Türkiye’den Orta Asya’ya uzanan yeni bir ticaret hattı oluşacak. Bu proje 21. yüzyılın Süveyş Kanalı olabilir” diye konuştu.
“İki ülke kardeşliği geleceğin teminatı”
İki ülke kardeşliğinin bölgedeki barış ve istikrarın, ekonomik kalkınmanın ve geleceğin de teminatı olduğunu belirten Bahçıvan, “Azerbaycan güçlü enerji altyapısı, çeşitlenen sanayi yatırımları ve artan uluslararası bağlantılarıyla Kafkasya’nın yükselen bir yıldızı. Azerbaycan’ın gücü Türkiye’nin gücüdür, Türkiye’nin başarısı Azerbaycan’ın başarısıdır. İSO’nun gerçekleştirdiği en kalabalık ve en güçlü yurtdışı ziyaretlerden biri bu seyahattir. Bizim görevimiz, bu topraklara nitelikli sermaye ve nitelikli Türk iş gücünü getirmek, burada kalıcı değerler oluşturmaktır. Bu coğrafya, önümüzdeki 10–20 yılın en stratejik bölgesi olacak. Bizlere, bu dönemi yaşama ve şekillendirme fırsatı verilmiş durumda” dedi.
300 milyonluk pazar
Bahçıvan, “Farklı avantajlar arasında en önemlisi, geçmişten kalan Sovyetler Birliği’nin eski uzantı ülkeleri kendi arasındaki bir gümrük birliği ve ekonomik iş birliği. Azerbaycan’a üst pazar olarak nüfus açısından 10 milyonluk bir pazarı olarak değil, 300 milyona yakın yakın başta Rusya olmak üzere Kazakistan’ı, Türkmenistan’ı, Moldova’sı, Gürcistan’ıyla bir ortak pazar olarak görmek gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.