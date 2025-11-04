Google Haberler

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Satranç oynar gibi hareket etmeliyiz

Azerbaycan ile ekonomik iş birliğini yeni bir seviyeye taşımayı hedefleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, günlük hesaplarla değil uzun vadeli stratejilere Azerbaycan coğrafyasında sektörün satranç oynar mantığıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Satranç oynar gibi hareket etmeliyiz

Hayati ARIGAN/BAKÜ
hayati.arigan@dunya.com

İstanbul Sanayi Oda­sı (İSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Erdal Bah­çıvan, beraberindeki iş in­sanları heyetiyle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Ba­kü’de Azerbaycanlı iş dün­yası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ül­ke arasındaki ekonomik iliş­kilerin derinleştirilmesi, sa­nayi alanında ortak yatırım­ların artırılması ve ticaret hacminin genişletilmesi ko­nuları ele alındı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güç­lü siyasi bağların artık eko­nomik alanda da aynı güç­le sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, “Tür­kiye-Azerbaycan kardeşliği artık ekonomik ortaklığa dö­nüşmeli” dedi.

Bahçıvan, iki ülke arasında yürütülecek yeni iş birlikle­rinin özellikle organize sana­yi bölgeleri, üretim yatırım­ları, lojistik iş birliği ve Ka­rabağ’ın yeniden inşası gibi alanlarda yoğunlaşacağını ifade etti.

“Azerbaycan ekonomisi dönüşüm sürecinde”

Azerbaycan’ın son yıllarda enerji dışı sektörlerde attığı adımların dikkatle izlendi­ğini belirten Bahçıvan, Türk sanayiciler için yeni fırsatla­rın doğduğunu kaydetti. Bah­çıvan, “Azerbaycan artık yal­nızca enerjiye dayalı bir eko­nomi değil. Sanayi, tarım ve teknoloji alanlarında büyük bir atılım hedefleniyor. Türk sanayisinin bu dönüşümde aktif rol alması, hem iki ülke hem de bölge ekonomisi açı­sından stratejik önem taşı­yor.” Günlük değil uzun va­deli stratejilere dikkat çeken Bahçıvan, Azerbaycan coğ­rafyasını satranç masasına benzeterek, “Bir satranç oy­nar mantığıyla sanayimizin ve sektörün kendi stratejile­rini, burası nasıl yararlıdır mantığıyla hareket etmesi gerekir. Buradan farklı hika­yeler çıkabileceğini inanıyo­rum. “Güne boğulduğumuz zaman geleceği kaçırıyoruz, bu yüzden stratejik düşün­mek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Zengezur 21. Yüzyılın Süveyş Kanalı olabilir”

Zengezur Koridoru pro­jesine de değinen Bahçıvan, “Projenin tamamlanmasıyla Türkiye ile Orta Asya arasın­daki ticaretin yeni bir ivme kazanacak. Zengezur Kori­doru, Türk dünyasının eko­nomik entegrasyonu için ta­rihi bir fırsat. Bu güzergâh ta­mamlandığında, Türkiye’den Orta Asya’ya uzanan yeni bir ticaret hattı oluşacak. Bu proje 21. yüzyılın Süveyş Ka­nalı olabilir” diye konuştu.

“İki ülke kardeşliği geleceğin teminatı”

İki ülke kardeşliğinin böl­gedeki barış ve istikrarın, ekonomik kalkınmanın ve geleceğin de teminatı ol­duğunu belirten Bahçıvan, “Azerbaycan güçlü enerji alt­yapısı, çeşitlenen sanayi ya­tırımları ve artan uluslara­rası bağlantılarıyla Kafkas­ya’nın yükselen bir yıldızı. Azerbaycan’ın gücü Türki­ye’nin gücüdür, Türkiye’nin başarısı Azerbaycan’ın başa­rısıdır. İSO’nun gerçekleştir­diği en kalabalık ve en güçlü yurtdışı ziyaretlerden biri bu seyahattir. Bizim görevimiz, bu topraklara nitelikli ser­maye ve nitelikli Türk iş gü­cünü getirmek, burada kalı­cı değerler oluşturmaktır. Bu coğrafya, önümüzdeki 10–20 yılın en stratejik bölgesi ola­cak. Bizlere, bu dönemi yaşa­ma ve şekillendirme fırsatı verilmiş durumda” dedi.

300 milyonluk pazar

Bahçıvan, “Farklı avantaj­lar arasında en önemlisi, geç­mişten kalan Sovyetler Bir­liği’nin eski uzantı ülkeleri kendi arasındaki bir gümrük birliği ve ekonomik iş birliği. Azerbaycan’a üst pazar ola­rak nüfus açısından 10 mil­yonluk bir pazarı olarak de­ğil, 300 milyona yakın yakın başta Rusya olmak üzere Ka­zakistan’ı, Türkmenistan’ı, Moldova’sı, Gürcistan’ıy­la bir ortak pazar olarak gör­mek gerekiyor” değerlendir­mesinde bulundu.

Çok Okunanlar