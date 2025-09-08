İSO İhracat İklimi Endeksi 15 ayın zirvesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ağustos ayına ilişkin Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin raporunu yayımladı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Temmuz ayında 51,3 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustos ayında 51,9’a çıkarak dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Ayrıca ağustos ayı verisiyle beraber ihracat ikliminde güçlenme eğilimi 20. ayına ulaştı.

On büyük ihracat pazarında üretim artışı

Türk imalat sektörünün on büyük ihracat pazarının çoğunluğunda üretim artış kaydetti. Toplam ihracatın yüzde 8’inin gerçekleştirildiği Almanya’da ekonomik aktivite üst üste üçüncü ay sınırlı büyüme gösterdi, ancak diğer ülkelerde büyüme daha güçlü seyretti. ABD’de üretim bir kez daha belirgin bir artış sergiledi ve büyüme hızı Temmuz’daki yedi aylık zirvenin çok hafif altında gerçekleşti. Birleşik Krallık’ta da ekonomik aktivite yaklaşık son bir yılın en belirgin artışını kaydetti.

Fransa'da üretim üst üste 2 ay daralma kaydetti

Euro Bölgesi’nde İtalya, İspanya ve Hollanda'nın üretimi artmaya devam ederken, özellikle Hollanda’daki artışın Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek hıza ulaşması dikkat çekti. Fransa’da ise nispeten zayıf bir görünüm ortaya çıktı. Bu ülkede üretim Ağustos’ta üst üste ikinci ay daralma kaydetti. Öte yandan söz konusu daralma oldukça hafif düzeyde ve mevcut yavaşlama döneminin en düşük hızında kaydedildi.

BAE'de petrol dışı ekonomi güçlü şekilde büyüdü

Romanya ve Rusya’da da ekonomik aktivite gerilemekle birlikte her iki ülkede de bozulma Temmuz ayına göre hafifledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomi Ağustos ayında güçlü bir şekilde genişlemeye devam etti ve büyüme hızı son altı ayın en yüksek düzeyine çıktı. Anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en hızlı üretim artışı Hindistan’da kaydedildi. İmalat sanayi üretiminin belirgin şekilde azaldığı Polonya ve Tayvan ise en zayıf performans sergileyen ekonomiler oldu.