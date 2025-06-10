İSO İhracat İklimi Endeksi mayısta 51,0'e yükseldi

Mayıs verileri, Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşullarında ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. ABD'de büyüme yeniden ivme kazanırken, bazı Orta Doğu ülkelerinde üretim güçlü bir şekilde artmayı sürdürdü.

Avrupa’daki kimi önemli pazarlarda ekonomik aktivite büyüme kaydetti, ancak Almanya ve Fransa daralma bölgesinde kaldı. Birleşik Krallık’ta ise üretim yatay seyretti.

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ulusal PMI anketlerindeki PMI üretim endekslerinin bir araya getirilerek ağırlıklandırılmasıyla hesaplanıyor. Ağırlıklar, ihracat pazarlarının Türk imalat sanayi ihracatından aldıkları paylara ilişkin istatistikler kullanılarak oluşturuluyor.

Mayıs ayında ılımlı iyileşme

Buna göre, nisanda 50,8 olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, mayısta 51,0 değerini alarak üst üste 17’nci ay 50,0 eşiğinin üzerinde gerçekleşti. Böylece endeks, Türk imalat sanayi ihracatçılarının ihracat ikliminde güçlenmenin sürdüğüne işaret etti. Mayısta iyileşme ılımlı düzeyde olsa da bir önceki aya göre hafif hız kazandı.

ABD ve Orta Doğu ihracatın önemli sürükleyicileri oldu

Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’nin üretim artışı, Nisan’da son 19 ayın en düşük hızında gerçekleşmesinin ardından mayıs ayında yeniden güçlü bir artış sergiledi. ABD ile birlikte Orta Doğu mayıs ayında ihracatın önemli sürükleyicilerinden birisi olmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde, petrol dışı ekonomik aktivite belirgin bir aylık artış sergiledi, ancak büyüme hızı Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Suudi Arabistan ve Kuveyt'te de üretim hız kesmesine rağmen güçlü büyüme kaydetti. Mısır, Lübnan ve Katar'da ise ekonomik aktivite geriledi.

Avrupa'da karmaşık görünüm, ikinci çeyrek ortasında da devam etti. Kritik pazarlar içerisinde İtalya, İspanya ve Hollanda'da iktisadi faaliyet büyüme trendini korurken, Fransa, Almanya ve Romanya'da ise zayıflama sürdü. Birleşik Krallık’ta üretim, Nisan'daki hafif düşüşün ardından Mayıs'ta değişim göstermeyerek bir anlamda istikrar kazandı. Rusya'da ise üst üste iki aylık düşüşün ardından ekonomik aktivite yeniden artışa geçti. Mayıs ayında anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü büyüme Uganda’da ölçüldü. Bu ülkede üretim artışı geçen yılın Ağustos ayından bu yana en yüksek hıza ulaştı. Öte yandan, ekonomik aktivitede en belirgin düşüş, gümrük vergilerinin etkisiyle Meksika'da yaşandı. Benzer şekilde, Kanada’nın üretimindeki daralma ikinci çeyrek ortasında da devam etti.

İhracatçılarının genel talep ikliminde iyileşme

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Küresel ticaret koşullarındaki belirsizliklere rağmen, ana ihracat pazarları mayıs ayında da ihracat artışı için yeterli imkanları sundu ve böylece Türk imalat sanayi ihracatçılarının genel talep ikliminde iyileşme devam etti. Ayın öne çıkan gelişmesi ABD’nin büyümesinde görülen toparlanma oldu. Öte yandan genel koşulların gerçek anlamda iyileşebilmesi için, firmalar Avrupa’daki büyük pazarlarda da benzer bir gelişmenin beklentisi içinde olacaklar.