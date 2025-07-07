İSO ikinci 500 açıklandı: Sanayi üretti, kârlılığı koruyamadı

İSO İkinci 500 verilerine göre ihracat ve istihdamda artış sürerken, faaliyet kârlılığı sert düşüş gösterdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2024 yılı verilerinin sanayi sektörünün faaliyet koşullarındaki zorlukları açıkça ortaya koyduğunu belirterek, İSO İkinci 500 listesindeki firmaların üretime, ihracata ve istihdama rağmen kârlılıkta daralma yaşadığını vurguladı.

Bahçıvan, üretimden satışlarda İSO İkinci 500'ün reel olarak sadece binde 1 oranında gerilediğini ve bu yönüyle İSO 500’deki yüzde 3,4’lük düşüşe kıyasla daha dirençli bir görünüm sergilediğini ifade etti. Ancak faaliyet kârlılığında ciddi bir aşınmanın gözlemlendiğine dikkat çekerek, 2024’te satışların maliyeti ile faaliyet giderlerinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi.

Finansman yükü ağırlaştı, borç oranı yüzde 81'e çıktı

Rapora göre, finansman ihtiyacının artarak devam etmesi ve faiz oranlarındaki yükseliş, firmaların borçluluğunu da artırdı. Finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı 2023’te yüzde 45 seviyesindeyken, bu oran 2024’te yüzde 81’e yükseldi.

İhracatta ise yüzde 6,2’lik artışla olumlu bir tablo ortaya koyan İSO İkinci 500 şirketleri, istihdam tarafında ise art arda altıncı yılı da büyümeyle tamamladı. Bahçıvan, bu iki veriyi sanayinin güçlü yönleri arasında gösterdi.

AR-GE ve teknoloji düzeyinde umut verici eğilim

Zorlayıcı koşullara rağmen sanayide AR-GE yatırımlarında artış görülmesi ve teknoloji yoğunluğunun düşük segmentten orta-yüksek teknoloji segmentine doğru kayması, raporda gelecek açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıktı.