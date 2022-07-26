İSO İkinci 500’e de tekstil ve hazır giyim damga vurdu

Yener KARADENİZ/İSTANBUL



Salgın döneminde değişen tedarik zincirinin etkisi ile öne çıkan Türkiye hazır giyim ve tekstil sektörleri, geride bıraktığımız yıl gösterdiği ekonomik performans ile göz doldurdu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan İSO ilk 500 araştırmasında üretimden satışlarda payını yükselten her iki sektör, ikinci 500 araştırmasında da önemli başarılar elde etti. Tekstil ve hazır giyim sektörleri, İSO ikinci 500’e de damga vurdu ve 99 şirket birden listede yer aldı. Söz konusu şirketlerin 81 tanesi tekstil sektöründe faaliyet gösterirken kalan 18’i de hazır giyim sektöründe yer alıyor. Araştırmada yer alan bilgilere göre tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve listeye giren 81 şirketin 8’i ismini açıklamazken, ismini açıklayan 73 şirketin üretimden satışları 46,2 milyar TL, net satışları ise 51,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Tekstil sektörü söz konusu rakamlar ile listede gıda sektörünün ardından en başarılı ikinci sektör olarak öne çıktı. Bir önceki dönem tekstil sektöründen listeye giren şirket sayısı 86, bu şirketlerin üretimden satışları da 28 milyar TL idi.

Tekstil sektöründen ilk sırada

Empera Halı 2021 İSO İkinci 500 listesinde tekstil sektörünü temsilen ilk sırada Empera Halı yer aldı. Listeye bu yıl ilk kez üstelik 11. sıradan giren Gaziantep merkezli şirketin üretimden satışları 968 milyon TL’yken, ihracatı ise 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekstil sektöründe ikinci sırada ise İstanbul merkezli Telateks Tekstil yer aldı. Genel sıralamada 17. Sırada yer alan Telateks’in üretimden satışları da 961 milyon TL oldu. Telateks’i 941 milyon TL üretimden satışlar ile Bursa merkezli Özdilek Ek Tekstil, 940 milyon TL satış ile Kayseri merkezli Beşler Tekstil, 930 milyon TL ile İstanbul merkezli Aydın Mensucat, 876 milyon TL ile Denizli merkezli Gamateks Tekstil ve 864 milyon TL ile Oğuz Tekstil izledi. Bir önceki dönem İSO ikinci 500 listesine tekstil sektöründen 86 şirket listeye girmişti ve bu şirketlerin ismini açıklayanların üretimden satışları da 28 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Hazır giyimden 18 şirket listede

Tekstil sektörü ile birbirini tamamlayan hazır giyim sektöründen ise İSO İkinci 500 listesine giren şirket sayısı 2021’de 18 olarak gerçekleşirken, bunlardan ismini açıklayan 17 şirketin üretimden satışları 11,8 milyar TL’ye çıktı. 2020’de ise hazır giyim sektöründen İSO ikinci 500 listesine giren şirket sayısı 26, üretimden satışları da 8,4 milyar TL idi. Hazır giyim sektöründe 14 adet ile İstanbul merkezli şirketlerin ağırlığı belirgin bir şekilde kendini hissettirdi. Hazır giyim sektöründe İSO İkinci 500’de ilk sırada 962 milyon TL’lik üretimden satışlar ile İstanbul Merkezli Aster Tekstil yer aldı. Şirket genel sıralamada bir önceki döneme göre 36 sıra birden yükselerek 52. Sıradan 16. Sıraya çıktı. Sektörde ikinci sırada 931 milyon TL üretimden satışlar ile Erak Giyim, 889 milyon TL üretimden satışlar ile Özak Tekstil, 881 milyon TL ile Hayri Uğur Tekstil ve 806 milyon TL ile Eroğlu Giyim takip etti.

En çok katılım İstanbul’dan

İSO İkinci 500 araştırmasına en fazla şirket gönderen il İstanbul oldu. Listeye giren 96 şirketin 31’i İstanbul merkezli olarak gerçekleşirken, İstanbul’u 23 şirket ile Gaziantep ve 12 şirket ile de Kahramanmaraş takip etti. 2020 İSO İkinci 500 araştırmasında yer alan 112 şirketin 191 milyar TL olan üretimden satışlar içindeki payı, 2021 listesinde yüzde 19’dan yüzde 17’ye geriledi.