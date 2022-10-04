İstanbul Sanayi Odası (İSO), ilk ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı. Oda'nın tüm paydaşları ve kamuoyunun bilgisine sunduğu rapor, 1 Ocak-31 Aralık 2021'de İSO'nun yönetim merkezi olan Odakule, iki temsilciliği (Yenibosna ve İMES) ve iki hizmet biriminde (Tuzla ve Hadımköy) yürütülen sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsıyor. Raporda, bu faaliyetlerin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin yanı sıra hedefler de yer alıyor.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, salgın ve sonrasında yaşanan gelişmelerin hayatın her alanında alışkanlıkların gözden geçirilerek sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun biçimde değişmesi gerektiğini belirtti.

Bu doğrultuda özellikle teknoloji odaklı üretimin önemi artarken küresel anlamda rekabetçi olabilmek için sanayinin daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital olmasının bir gereklilik halini aldığını aktaran Bahçıvan, sürdürülebilirlik raporu çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "İSO olarak 2021'de hayata geçirdiğimiz 'İSO Sürdürülebilirlik Vizyonu' doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarımızda 5 tematik alana odaklandık. Organizasyon yapımızda da bir değişikliğe giderek İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Birimi'ni hayata geçirdiğimiz 2021'de, belirlediğimiz bu alanlarda çeşitli faaliyetler, farkındalık çalışmaları yürüttük ve eğitimler düzenledik. 2021 yılındaki tüm çalışmalarımızı 'Değişimin adı: Sürdürülebilir Üretim' teması çerçevesinde bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ülkemiz sanayisinin etkili ve güçlü bir paydaşı olarak toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda öncü rol oynama kararlılığı ile çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımızı da sürdürülebilir bir gelecek için hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeye davet ediyoruz."

İSO'nun çalışmalarında yarattığı değerler 4 başlıkta toplandı

Verilen bilgiye göre, Türkiye sanayisinin üretim kabiliyetini artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefiyle çalışmalar yürüten İSO, 2021'de sürdürülebilirlik vizyonunu "Sanayi şirketlerimizin, küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak" olarak açıkladı.

Güncellenen organizasyon yapısına sürdürülebilirliği de dahil ederek bu konuda yol gösterici çalışmalar yürüten İSO, bu çerçevede "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi", "Döngüsel Ekonomi", "İşin Geleceği", "Güvenli Çalışma Ortamı" ve" Sürdürülebilir Finans" olmak üzere 5 tematik alana odaklandı.

İSO'nun söz konusu alanlardaki çalışmalarını kapsayan rapor, küresel ölçekte kabul görmüş Global Reporting Initiative-GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarının Temel seçeneği çerçevesine uygun olarak hazırlandı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) rehberliğinden yararlanılan raporda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gibi küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi ve yerel gelişmeler de aktarıldı.

İSO'nun sürdürülebilirlik stratejisi, yönetişim yapısı ve öncelikli konularını içeren "İstanbul Sanayi Odası'nda Sürdürülebilirlik" bölümünün yer aldığı raporda, İSO'nun 2021 faaliyetleri çerçevesinde yarattığı değerler 4 ana başlık altında ele alındı. "Üyelerimiz İçin Yarattığımız Değer" ana başlığında İSO'nun yürüttüğü faaliyetler ile sağladığı katkılar, "Ekonomiye Katkı", "Sürdürülebilir Üretime Katkı", "Uluslararasılaşmaya Katkı", "İnovasyona Katkı" ve "Çalışma Hayatına Katkı" alt başlıklarında detaylandırıldı.

"Çalışanlarımız için Yarattığımız Değerler" ana başlığında İSO'daki çalışma ortamı ile çalışan hakları hakkında detaylı bilgiye yer verildi. "Toplum için Yarattığımız Değer" ana başlığında Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi başta olmak üzere İSOV faaliyetleri aktarıldı.

"Çevremiz için Yarattığımız Değer" ana başlığında ise Odakule, temsilcilikler ve hizmet birimleri için ISO 14064-1:2018 standardına uygun olarak gerçekleştirilen kurumsal karbon ayak izi hesaplanması süreci, Leed Gold Sertifika, Sıfır Atık ve Hatıra Ormanı gibi İSO'nun çevresel etkilerine ilişkin yürüttüğü faaliyetlere yer verildi.