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İSO İmalat PMI ekimde 53,9'a yükseldi

Türkiye'de İSO imalat sektörü PMI, ekim ayında 53,9 puana yükseldi. Endeks, bir önceki aya göre 1,1 puan artış kaydetti.

İSO İmalat PMI ekimde 53,9'a yükseldi
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Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak nitelendirilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ekimde 53,9'a yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

Eşik değer  olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye  işaret ettiği (İSO) Türkiye İmalat PMI eylülde 52,8 olarak ölçülmüştü. 

COVID-19 salgını kaynaklı daralmanın ardından Türk imalat sektörü böylece üst üste beş ay büyüme gösterdi. Üretim hacimleri yükseldi ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. İstihdamda belirgin artış devam etti, istihdam yaratma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeye ulaştı.

Yeni siparişlerde artış trendi beş ayı geride bırakırken,  imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Yeni  ihracat siparişlerinde de artış kaydedildi. Böylece firmalar üretim  hacimlerini ekim ayında da yükseltti ve büyüme eylül ayına göre hız  kazandı. Üretimde ve müşterilere yapılan ürün teslimatlarındaki artışa  bağlı olarak, birikmiş işler son üç ay boyunca azaldı.

İstihdamda devam eden belirgin artış, üretimdeki genişlemeyi  destekledi. İstihdam yaratma hızının Şubat 2018'den beri en yüksek  düzeye ulaşması dikkat çekti. İmalatçılar ekim ayında satın alma  faaliyetlerini de artırdı  ancak girdilerin üretim süreçlerinde  kullanılması ve malzeme temininde yaşanan zorluklar nedeniyle girdi  stokları azaldı. Özellikle yurt dışından temin edilen girdilerde  tedarik zinciri gecikmeleri daha fazla yaşandı. Genel olarak teslimat  sürelerinde hazirandan beri en yüksek artış kaydedildi. Türk  lirasındaki zayıflık, ekim ayında da hem girdi maliyetleri hem de  nihai ürün fiyatlarında keskin artışlara yol açtı. Girdi maliyetleri  son iki yıllık dönemin en belirgin artışını gösterirken nihai ürün  fiyatlarındaki yükseliş de son 25 ayın en güçlü oranında gerçekleşti.

Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı sekize yükseldi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ekim verilerine göre, Türk imalat sanayiinin farklı sektörlerinde yakın zamanda gözlenen  eğilimler 2020 dördüncü çeyreğinin başında da büyük ölçüde devam etti.

Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı eylülde yedi iken, ağaç ve  kağıt ürünleri sektörünün büyüme bölgesine geri dönmesiyle ekim ayında  sekize yükseldi. Anket kapsamında takip edilen 10 sektör içerisinde en  güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk  sektörlerinde kaydedildi. Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı  artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşirken kimyasal, plastik ve  kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti. Ekim  ayında faaliyet koşulları zayıflayan iki sektör, gıda ürünleri ile  giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu. Mevcut daralma eğilimi gıda  ürünlerinde ikinci, giyim ve deri ürünleri sektöründe sekizinci aya  ulaştı. Bu iki sektör, aynı zamanda üretimin de düşüş gösterdiği  alanlar oldu.

Öte yandan, koronavirüs salgını kaynaklı daralmanın ardından  toparlanma süreci devam ederken, 10 sektörün beşi eylül ayına göre  daha güçlü üretim artışı gerçekleştirdi. Yurt dışından alınan yeni  siparişlerdeki güçlü iyileşmenin yansıması olarak, toplam yeni  siparişlerde genele yaygın artışlar gerçekleşti. Takip edilen on  sektör içerisinde yeni ihracat siparişleri artan sektör sayısı eylülde  dört iken, ekimde sekize yükseldi.

İmalat sanayi işgücü piyasasında olumlu gelişmeler söz konusu  oldu. 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörler istihdam artışı  sağladı. Türk lirasındaki değer kaybının devam etmesi, Ekim ayında  fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti. Nihai  ürün fiyatlarında da benzer bir tablo izlendi ve sekiz sektörde  enflasyon ivme kazandı. COVID-19 ve malzeme yetersizlikleri nedeniyle,  tedarik zincirindeki aksamalarda düzelme belirtisi gözlenmedi.

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