İSO İmalat PMI ekimde 53,9'a yükseldi
Türkiye'de İSO imalat sektörü PMI, ekim ayında 53,9 puana yükseldi. Endeks, bir önceki aya göre 1,1 puan artış kaydetti.
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak nitelendirilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ekimde 53,9'a yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti.
Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği (İSO) Türkiye İmalat PMI eylülde 52,8 olarak ölçülmüştü.
COVID-19 salgını kaynaklı daralmanın ardından Türk imalat sektörü böylece üst üste beş ay büyüme gösterdi. Üretim hacimleri yükseldi ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. İstihdamda belirgin artış devam etti, istihdam yaratma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeye ulaştı.
Yeni siparişlerde artış trendi beş ayı geride bırakırken, imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Yeni ihracat siparişlerinde de artış kaydedildi. Böylece firmalar üretim hacimlerini ekim ayında da yükseltti ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. Üretimde ve müşterilere yapılan ürün teslimatlarındaki artışa bağlı olarak, birikmiş işler son üç ay boyunca azaldı.
Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı sekize yükseldi
İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ekim verilerine göre, Türk imalat sanayiinin farklı sektörlerinde yakın zamanda gözlenen eğilimler 2020 dördüncü çeyreğinin başında da büyük ölçüde devam etti.
Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı eylülde yedi iken, ağaç ve kağıt ürünleri sektörünün büyüme bölgesine geri dönmesiyle ekim ayında sekize yükseldi. Anket kapsamında takip edilen 10 sektör içerisinde en güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi. Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşirken kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti. Ekim ayında faaliyet koşulları zayıflayan iki sektör, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu. Mevcut daralma eğilimi gıda ürünlerinde ikinci, giyim ve deri ürünleri sektöründe sekizinci aya ulaştı. Bu iki sektör, aynı zamanda üretimin de düşüş gösterdiği alanlar oldu.
Öte yandan, koronavirüs salgını kaynaklı daralmanın ardından toparlanma süreci devam ederken, 10 sektörün beşi eylül ayına göre daha güçlü üretim artışı gerçekleştirdi. Yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki güçlü iyileşmenin yansıması olarak, toplam yeni siparişlerde genele yaygın artışlar gerçekleşti. Takip edilen on sektör içerisinde yeni ihracat siparişleri artan sektör sayısı eylülde dört iken, ekimde sekize yükseldi.
İmalat sanayi işgücü piyasasında olumlu gelişmeler söz konusu oldu. 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörler istihdam artışı sağladı. Türk lirasındaki değer kaybının devam etmesi, Ekim ayında fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti. Nihai ürün fiyatlarında da benzer bir tablo izlendi ve sekiz sektörde enflasyon ivme kazandı. COVID-19 ve malzeme yetersizlikleri nedeniyle, tedarik zincirindeki aksamalarda düzelme belirtisi gözlenmedi.
Büyümenin öncü verilerinden İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 53,9'a yükselip, üst üste 5 ay büyüme gösterdi.— Mustafa Varank (@varank) November 2, 2020
Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu.
İstihdam oluşturma hızı da şubat 2018’den beri en yüksek düzeyde. pic.twitter.com/zIPgddTmYm