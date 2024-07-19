İSO Listesi'nin 91.'si HES Kablo, TMSF tarafından satışa çıkarıldı

TMSF'nin internet sitesinden ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgileri alabilecek olan yatırımcıların, 26 Ağustos 2024'e kadar kapalı zarfla teklif sürecini tamamlamaları gerekiyor.

Kayseri'deki iki fabrikasında üretim yapan HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO 500 listesinde 91. sırada yer aldı. Türkiye'de geniş satış ağına sahip olan şirket, ağırlığı Avrupa'ya olmak üzere ülkenin kablo ihracatının yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiriyor.

HES Kablo, 2023'te gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti.