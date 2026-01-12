İSO Meclis Üyesi Gülle: 2026’yı geçersek bize daha kurşun işlemez

İSO Meclis Üyesi İsmail Gülle, mevcut durum itibarıyla ihra­catçının ve ihracatın keyifli bir dönemden geçmediğini ifade etti. Mevcut durumu "Yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz ama full çalışıyoruz” şeklinde ifa­de eden Gülle, “Keyifli günleri­miz vardı, bunu inkar etmiyo­ruz. Ancak bu zorlu süreç uzun sürdü ve her geçen sene daha da zorlaşıyor. İşin sonuna doğ­ru gittikçe enflasyon üzerinde­ki baskı yoğunlaşıyor ve bu bas­kı doğrudan ya da dolaylı olarak bize yansıyor. İhracatçı olarak her halükarda ihracatımızı yap­maya çalışıyoruz ama evet, çok keyifli değil” dedi.

Türkiye İhracatçılar Mec­lisi’nin (TİM) önceki dönem başkanı da olan İstanbul Sana­yi Odası (İSO) Meclis Üyesi İsmail Gülle, DÜNYA Ga­zetesi YouTube TV’de soruları­mızı yanıtladı. İhracat açısın­dan en keyifli dönemin 2021 se­nesi ve sonraki iki yıl olduğunu dile getiren Gülle, “Pandemiyle yavaşlayan dünyanın tekrar ha­reketlenmesiyle birlikte hemen hemen bütün sektörlerde bü­yük bir hareketlilik oldu. Dün­ya vahşi bir taleple karşı karşıya kaldı. Hem kazanç hem yoğun­luk hem de yatırım açısından en yüksek büyümeyi yakalandı. Ancak sonrasında başlayan enf­lasyonist dönem ve alınan ka­rarlar, ekonomiyi soğutmaya ve talebi daraltmaya yönelik mali disiplin süreci işleri zorlaştıdı” ifadelerini kullandı.

“Kendi Çin’imizi yarattık”

Gülle, “Sektörlerde bir “Çin korkusu” hakim. Türk tekstilin­de ve sanayisinde Çin’den gelen bir akın endişesi var mı?” şek­lindeki sorumuz üzerine, şunla­rı söyledi: “3-5 sene önce olsaydı bu sorunun cevabı ‘evet’ olurdu. Ama artık biz ‘kendi Çin’imizi’ yarattık. Şu anda yaşadıkları­mız, bizi Çin’in etkisinden da­ha fazla yıprattı. Üretimde, ma­liyetlemede ve satışta çok cid­di süreçler yaşanıyor. Şu andaki yaşadıklarımızın üstüne Çin sa­dece ekstra olur. Çin’in etkisiy­le mücadele edebiliyorduk ama enflasyon etkisiyle mücadele edemiyoruz. Çin ile rekabette tek parametreye bağlı kalıyor­duk, şimdi her faktörle uğraşı­yoruz. Bu durum geleceği sorgu­lar hale getirdi.”

“Büyük hedefleri biraz erteledik”

2026 için ise umutlu olduk­larını fakat umutların küçüldü­ğünü dile getiren İsmail Gülle, “2026’daki büyük hedeflerimi­zi biraz erteledik. Şu anki ama­cımız mevcudiyetimizi devam ettirmek ve 2026’yı geçmek. 2026’yı geçersek bize daha kur­şun işlemez. 2026, enflasyonist dönemin belki de en zorlu yılı olacak. Enflasyonu tek haneye düşürme ile ilgili çok daha sı­kı bir dönem bizi bekliyor. Hem dış piyasalarda hem de içeride büyük etkiler var. Ancak inan­mak istiyorum ki, 2026’nın ikinci yarısından itibaren erte­lenmiş talebin gelmesi, jeopo­litik düzelmeler ve pazarları­mızdaki iyileşme işaretleriyle piyasanın canlanacağı beklen­tisi bizi umutkâr kılıyor" öngö­rüsünde bulundu.

“Ölülerin kimseye faydası yok destek yaşarken lazım”

Yaşanan sorunlar ve sıkıntı­larla birlikte ihracatçının yal­nız olmadığını ve kamu cephe­sinden imkanlar el verdiğince destek gördüğünü vurgulayan İsmail Gülle, “Biz bu yolu yal­nız yürümedik, yanımızda hep devletimiz vardı. İhracatçı ne istediyse karşılığını aldı. Ancak bugün durumu net ifade etmek zorundayız. Eskiden maliyet kalemlerimiz hammadde, ener­ji ve işçilik sırasıyla giderken; bugün hammadde, işçilik ve enerjiye dönüştü. Bu bütün arit­metiğimizi bozdu. Devlet yine destek olacak, yine çözüm üre­tecek ve bu sektörleri ayakta tu­tacak. Çünkü ölülerin kimseye faydası olmaz, canlıyken destek vereceksiniz. Kapanıp gittikten sonra bir anlamı kalmıyor” dedi.

“Kazandığımız yine yatırıma, üretime gitti”

Sanayicinin şikayetleri gün­deme geldiğinde "Zamanında çok kazandınız, ona sayın" yo­rumları yapılıyor. Gülle'ye bu eleştiriyi nasıl karşıladıklarını sorduğumuzda, "Biz sanayici­yiz, ihracatçıyız. Vergisi öden­miş kazanç kutsaldır. O paralar ya yatırıma gitmiştir ya da bü­yümeye. Bunu 'kazandığınıza sayın' şeklinde görmek, Türki­ye'nin 250-300 milyar dolarlık büyük hedeflerini küçültür. Biz o 169 milyar dolardan 245 mil­yar dolara çıktığımız dönemde­ki ivmeyi ve heyecanı tekrar ya­kalamalıyız. O dönemde en ücra köylerde bile 'Nasıl ihracat ya­parım?' diyen bir heyecan vardı, bunu kaybetmemeliyiz.

“Kırgın değilim hizmete hazırım”

İsmail Gülle, 2022 yılına kendi birliğinde seçimleri kazanmasına rağmen ikinci kez TİM Başkanlığı'na aday olabilmek için sektör kurulu seçimlerinde diğer bölge birliklerinin başka adayları desteklemesi sonucu başkan veya başkan yardımcısı seçilemedi. Gülle'ye, o döneme ilişkin sektöre bir kırgınlığı olup olmadığını sorduğumuzda şunları anlattı: "Türkiye için çok önemli bir dönemde, pandemi gibi zorlu bir süreçte çok önemli işler yaptık. İhracatımızı 2 yılda 60 milyar doların üzerinde artırdık. Biz bu işi aşk ile yaptık, bu bir hizmet yarışıydı. Bir kırgınlığım yok. Kalbimi bir kırgınlık biriktirerek kirletmek yerine, tertemiz tutup yeni projelerle yola devam ediyorum. Bu duygu beni hep yarına hazır tuttu. İlk günkü heyecanla ve hazırlıkla, bu hizmet yarışında ülkemize hizmet etmeye her zaman hazırız.”