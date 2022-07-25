İSO Meclisine Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu konuk olacak
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı 29 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı, "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi'' ana gündemi ile 29 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.