İSO PMI, 54 seviyesinde: Yılın en güçlü iyileşmesi

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin talep ve üretimi olumlu etkilemesiyle temmuz ayında 54.0 ile son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İmalat sektöründe üretim ve yeni siparişler artarken, işe alımlar ve satın alma faaliyetlerinde de artışlar hızlandı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen imalat PMI Haziran'da 51.3 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

Yeni siparişlerde hızlı artış

İmalat sanayinin yeni siparişlerini izleyen alt endeks, COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin Temmuz'da müşteri talebinde iyileşmeye yol açmasıyla Haziran ayındaki 50.3 seviyesinden Temmuz ayında 54.5'e yükseldi. Böylece yeni siparişlerdeki artış Ağustos 2020'den beri en yüksek hızda gerçekleşti.

İhracat siparişleri alt endeksi de uluslararası talebin güçlenmesiyle Haziran ayındaki 52.2'den Temmuz ayında 56.3'e çıktı.

Yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak üretim alt endeksi koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve müşteri talebinin iyileşmesiyle Haziran ayındaki 50.5 seviyesinden 53.8'e yükselerek dokuz ayın en güçlü artışını kaydetti.



Girdi fiyatlarında artış üçüncü ayında

Girdi fiyatları Türk lirasındaki değer kaybı ve hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle art arda üçüncü ayda artış kaydederek, yıl başından beri en yüksek düzeye çıktı.

PMI sonuçlarını değerlendiren IHS Markit ekonomi direktörü Andrew Harker, "Son PMI verileri, COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte müşteri talebinde sağlanan iyileşmenin imalatçı firmaları olumlu etkilediğine ve yeni siparişlerin sektör genelinde arttığına işaret ediyor. Firmalar hızlı bir şekilde toparlanma yeteneğine sahip olduklarını geçtiğimiz yıl göstermişlerdi ve bunun bir benzerini tekrar gerçekleştirme yolunda görünüyorlar" dedi.

Harker "İstihdam ve satın alma faaliyetlerinin ivme kazanması, firmaların artan iş yüklerini karşılamasına yardımcı oluyor. Öte yandan, koronavirüs vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi, büyüme planlarının önümüzdeki aylarda yeniden olumsuz etkilenebileceği yönünde endişe yaratıyor" ifadelerine yer verdi.