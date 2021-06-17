İSO Sürdürülebilirlik Platformu ile zaman kaybının önüne geçilecek

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 'İSO Sürdürülebilirlik Platformu'nu hayata geçirdi. İklim krizi ve sürdürülebilirlik bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin sanayicilere önemli bir misyon ve sorumluluk yüklediğine işaret eden İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bu konuda geçen yıldan bu yana geleceğe ilişkin bir yol haritası hazırladıklarını açıkladı.

Türkiye sanayisinin sürdürülebilirlik bağlamındaki dönüşümünün önemli bir gereklilik olduğunu belirten Bahçıvan, bu nedenle sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmek üzere organizasyon yapısında bir değişikliğe gittiklerini ve İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını beş tematik alanda yürüttüklerini söyleyen Bahçıvan, bunları "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi", "Döngüsel Ekonomi", "İşin Geleceği", "Güvenli Çalışma Ortamı" ve "Sürdürülebilir Finans" olarak sıraladı.

Platform kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Bahçıvan, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla yoğun ve seri sürdürülebilirlik eğitim programları düzenleyeceklerini aktardı. Bu süreçteki zaman kaybına artık Türk sanayisinin tahammülü olmadığı belirten Bahçıvan, yaşanacak tüm gecikmelerin ekonominin ve sanayinin rekabet gücüne olumsuz yansıyacağını, böylece sanayicinin hem finansman kaynaklarına ulaşmasını güçleştireceğini ve hem de ciddi pazar kayıplarına yol açabileceğini dile getirdi.

Bahçıvan, bu riskleri göz önünde bulundurarak kurdukları 'İSO Sürdürülebilirlik Platformu'nun ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalarına başladığını açıkladı.

"Bir nevi think-tank görevi görecek"

İSO Sürdürülebilirlik Platformu ile tüm bu faaliyetlerinde stratejik yönlendirmeyi yapacaklarını kaydeden Bahçıvan, şöyle devam etti: "Bir nevi think-tank görevi görecek olan bu platform sayesinde sürdürülebilirlik alanında kayda değer çalışmalar yürüten sanayicilerimizin, akademisyenlerin, kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin katılımıyla önemli bir sinerji yaratmayı hedefliyoruz. İSO, sanayimizin geleceği olarak gördüğümüz girişimcilere de her zaman ayrı bir önem göstermekte. Sürdürülebilirlik alanında üretim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve birikimleri paylaşmalarını ve iş birlikleri geliştirmelerini sağlamak üzere 'İSO Açık İnovasyon Platformunu' hayata geçireceğiz. İSO Genç Araştırmacı Programı ile de 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını destekleyeceğiz. Tüm yıla yayılmış şekilde sürecek bu faaliyetlerimizi, yıl sonunda Sürdürülebilirlik Zirvesi ile taçlandırmayı hedefliyoruz. Gelenekselleşen İSO Sanayi Kongresi bu yıl 15. kez gerçekleşecek. Bu yıl ki kongremizi sürdürülebilirlik teması ile bir zirve şeklinde düzenleyeceğiz ve konunun geniş kitlelere ulaşmasına, kolektif bir bilinç ve farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağız."