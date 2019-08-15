İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3 oldu

15 Ağustos 2019

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,3 oldu.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nin Temmuz 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep koşulları temmuzda iyileşmeye devam etti ancak iyileşme, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle ılımlı düzeyde oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika'da büyüme ılımlı seyrini korurken, Orta Doğu genel tabloyu olumlu etkilemeyi sürdürdü.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, haziran ayında 51,5 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 51,3 olarak gerçekleşti. Endeks, ihracat ikliminde iyileşmeye işaret etmekle birlikte bu iyileşme önceki aylara göre sınırlı gerçekleşti. Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya bağlı olarak iyileşme hızı üst üste 5'inci ay yavaşladı. Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarının 7'sinin bulunduğu Avrupa'daki büyüme hızı nispeten düşük kalmaya devam etti.

Almanya'da imalat sektörü üretimindeki sert düşüşe bağlı olarak Haziran 2013'ten beri en düşük büyüme kaydedildi. Fransa, İspanya ve Hollanda'daki büyüme de ivme kaybetti. Hem Birleşik Krallık hem de İtalya’nın talep koşullarında üçüncü çeyreğin başında ılımlı düzeyde iyileşme gözlendi ancak ekonomik aktivite zayıf büyüme temposunu sürdürdü.

ABD'de özel sektör faaliyetlerinin büyüme hızı, temmuzda son 3 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Buna rağmen dünyanın en büyük ekonomisinin imalat sektöründe zayıflık görüldü ve üretimde Haziran 2016’dan beri en düşük büyüme kaydedildi. Bir diğer Kuzey Amerika ülkesi olan Kanada’da imalat üretimi üst üste 4'üncü ay düşüş gösterdi.

Orta Doğu, pozitif tablo çizmeye devam etti

Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 7’sini oluşturan Orta Doğu, talep koşulları açısından görece pozitif bir tablo çizmeye devam etti. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan'da ekonomik aktivite güçlü artışlar kaydederken, Mısır'da da son 3 ayın ilk artışı gerçekleşti. Buna karşılık Lübnan ve Katar'da zorlu talep koşulları devam etti. BRIC ülkelerinde temmuz ayında ılımlı büyüme kaydedildi.

Çin'deki büyüme, hazirandaki son 3 yılın en düşük oranının ardından bir miktar iyileşme kaydetti. Brezilya ve Rusya'da ise üretim, hazirandaki düşüşlerin ardından hafif toparlanma sergiledi. Hindistan’daki ekonomik aktivite güçlü düzeyde bulunuyor ve Kasım 2018’den beri gözlenen en yüksek oranda gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, özellikle imalat sektöründe belirgin bir şekilde hissedilen küresel ekonomik yavaşlamanın, Türk ihracatçılarının yurt dışından yeni iş almalarını zorlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yine de Orta Doğu başta olmak üzere talebin güçlü seyrettiği kimi bölgeler dikkati çekiyor. Son aylarda Avrupa'nın bazı bölgelerinde ve Kuzey Amerika'da yavaşlama yaşanmış olmasına rağmen bu ekonomilerin daralmaya gitmediği ve talepte ılımlı iyileşmelerin devam ettiği görülüyor. Bu nedenle para birimindeki zayıflık, Türk imalat sanayi ürünlerinin yurt dışı pazarlardaki alıcılar açısından daha cazip olmasını sağlayabilir."

Kaynak: AA