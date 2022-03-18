İSO ve İTO Kalkınma Kurulundan çıkarıldı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Kalkınma Ajanslarının danışma organı niteliğinde görev yapan Kalkınma Kurullarının üye yapısında değişikliğe gidildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurulu üye sayıları artırılırken, daha önce üye gönderen bazı kurumlar da listeden çıkarıldı.

İstanbul’da İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Kalkınma Kurulu üyeliklerinden çıkarılması dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile halen görev yapan Kalkınma Kurulu Üyelerinin tamamının görev süreleri sona erdi. Yeni kararda, kurula temsilci göndereceği belirtilen kurumlar ise yeni üye seçimi yapacaklar.

Sadece tek ilden oluşan Kalkınma Ajansları için geçerli olan düzenleme kapsamında, Kalkınma Kurulu Üye sayıları 26’dan 50’ye çıkarıldı.

İstanbul’da iki oda ve iki birlik çıkarıldı

İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu’nun üye sayısı 26’dan 50’ye çıkarıldı. Yedek üye sayısı ise 4’ten 25’e çıkarıldı.

Bu ajansta, İTO ve İSO gibi iki kurumun üye listesinden çıkarılması dikkat çekti. Ayrıca, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği de üye listesinden çıkarıldı. TİM, DEİK, MÜSİAD gibi kurumlar yerlerini korudu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Tasarım Vakfı, Bağcılar ve Beyoğlu Belediyeleri ise listeye yeni giren kurumlardan bazıları oldu.

Ankara’da dahil olan OSB sayısı arttı

Ankara’da listeye giren OSB sayısı arttı. Ankara Sanayi Odası 1, 2-3’üncü OSB’ler, Yenimahalle ve Ayaş Belediyeleri üye listesine girerken, Kahramankazan ve Gölbaşı Belediyeleri listeden çıkarıldı.

İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeliğinden İzmir Ticaret Odası çıkarılırken, Kızılay İzmir Şubesi, Birlik Vakfı İzmir Şubesi, Bayındır, Kınık ve Kiraz Belediyeleri üye listesine dahil edildi.