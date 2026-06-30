İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan: Sanayinin geleceği Türkiye'nin geleceğidir

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Türkiye İş Bankası'nın düzenlediği programın tanıtım toplantısına İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, sanayinin geleceğinin Türkiye'nin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Bahçıvan, "Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Bu ifadeyi her fırsatta büyük bir inançla dile getiriyorum. Çünkü bu söz, üretime, emeğe, istihdama, ihracata ve ülkemizin bağımsız geleceğine duyduğumuz sorumluluğun ifadesidir" diye konuştu.

Bu projenin temel amacının sanayicinin yarınını bugünden güvence altına almak, KOBİ'lerin dönüşüm yolculuğunda yanında olmak ve Türk sanayisini yeni çağın rekabet şartlarına hazırlamak olduğunu belirten Bahçıvan, yaklaşık 3 yıldır büyük bir emek ve kararlılıkla bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Sanayinin geleceğinin Türkiye'nin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bugün sanayimizin geleceği, yalnızca üretim değil, rekabet, sürdürülebilirlik ve bağımsızlık meselesidir. Çünkü sanayici yalnızca mal üretmez; istihdam, teknoloji, ihracat ve ülkenin geleceğine güven üretir. Sanayicimizin gücü, Türkiye’nin gücüdür.

Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Jeopolitik gelişmeler, küresel ticarette artan korumacılık, finansmana erişim zorlukları ve iklim kaynaklı riskler iş dünyasını derinden etkiliyor. Aynı zamanda yapay zeka, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve dayanıklı tedarik zincirleri sanayinin yeni rekabet alanlarını oluşturuyor. Artık rekabet edebilmek için yalnızca üretmek değil; daha verimli, daha dijital, daha çevik ve daha yüksek katma değerli üretmek gerekiyor."