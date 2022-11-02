İSO’da başkan adayları sandıklarından güçlü çıktı

MERVE YİĞİTCAN/İSTANBUL

Yaklaşık 22 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) 2022-2025 dönemine yönelik meclis organ seçimleri bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. İSO’daki 55 meslek komitesi için yapılan seçimlerde yaklaşık 4 bin kişi oy kullandı. Seçim sonuçlarına göre, 315 meslek komitesi üyesi ve 130 meclis üyesi belirlendi.

Böylece bir önceki dönem 120 olan meclis üyesi sayısı da 130’a çıkmış oldu. Meslek Komitesi seçimlerinde, İSO’nun son iki dönemine başkanlık eden Erdal Bahçıvan, 5 No’lu Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Komitesi’nden seçime tek liste olarak girerken, rakibi Adnan Dalgakıran da çift listenin yer aldığı 40 No’lu Genel Amaçlı Aksam ve Sanayi Komitesi’nde seçim yarışına girdi.

16 sandıkta çift liste yarıştı

55 komitenin büyük kısmında tek liste yer alırken, edinilen bilgiye göre aralarında başkan adayı Adnan Dalgakıran ile son dönemin İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın komitelerinin de olduğu 16 sandıkta çift liste yarıştı.

2, 3, 14, 27, 28, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49 ve 51 no’lu komitelerin sandıklarının çift liste yarıştığı seçim sonrası meclisin yaklaşık yüzde 30’unun değiştiği tahmin ediliyor.





Erdal Bahçıvan tek liste olarak yer aldığı sandıktan kullanılan 37 oyun tamamını alırken, Adnan Dalgakıran kendi sandığında 24’e karşı 52 oyla; Zeynep Bodur Okyay da 22’ye karşı 45 oyla galip çıktı. Bunun dışında en çekişmeli komiteler arasında yer alan 14 No’lu komiteden Ahmet Şişman, 44 No’lu komiteden Ali Eren, 47 No’lu komiteden de Fikret Kaya’nın listesi galip çıktı.

Başkan haftaya belli olacak

Şimdi gözler başkanlık seçiminde… İSO’nun Meclis Başkanlık Divanı ile 11 kişiden oluşacak yönetim kurulu ve başkanı, 8 Kasım Salı günü Odakule’de yapılacak seçimle belirlenecek.