İSO'da Erdal Bahçıvan yeniden başkan seçildi

MERVE YİĞİTCAN

Yaklaşık 22 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) başkanlık seçimi yapıldı. Erdal Bahçıvan 74 oyla İSO başkanlığına bir kez daha seçildi.

İSO’nun Odakule’deki genel merkezinde sabah 9:00’da başlayan seçimde sandıklar 17:00’de kapandı. Seçimlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren meclis üyelerinin yoğun ilgisi vardı. 130 meclis üyesinin tamamının sandık başına geldiği seçimlerde, 15:40 itibariyle tüm oylar kullanıldı.

Saat 17:00 itibariyle yapılan oy sayımı sonrası çekişmeli geçen başkanlık yarışını 56 oya karşılık 74 oyla Erdal Bahçıvan kazandı.

Yönetim Kurulu

Erdal Bahçıvan’ın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle:

Yönetim kurulu asil üyeleri: İrfan Özhamaratlı, Kemal Akar, Cemal Keleş, Sultan Tepe, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı ve Murat Çökmez.



Yönetim kurulu yedek üyeleri: Kenan Baytaş, Saadettin Kaşıkırık, Yalçın Çağlar, Suat Öztürk, Mehmet Şenocak, Aydın Aslandağ, Fuat Küçük, Adem Genç, Kerim Çolakoğlu ve Abdurrahman Uzun.

Bahçıvan: Sanayimizi ileriye götürme hedefinde kenetleneceğiz

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



“Geçen hafta başlayan İSO seçim maratonunu, Odamızın geleneklerine yakışır bir olgunlukta tamamladık. 2022-2026 çalışma dönemi için İSO Meclis üyelerimizin teveccühleri ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildim. Destekleri için başta Meclis Üyelerimiz olmak üzere tüm sanayici dostlarımıza teşekkür ediyorum. Rekabetin ve yarışın kurumlara her zaman dinamizm kazandırdığını düşünüyorum. Yıkıcı olmayan rekabet toplumları, kurumları ve bireyleri hep ileriye götürmüştür. Bu çerçevede odamıza hizmet için demokratik bir şekilde yarıştığımız sanayici arkadaşlarımı getirdikleri rekabet ve dinamizm için tebrik ediyor, onlara da teşekkür ediyorum. Sanayimizi ileriye götürme hedefinde kenetleneceğiz.

Evet bir seçim süreci yaşadık. Seçimlerde zafere ulaşmak önemli bir motivasyon unsurudur. Ama seçimlerde tek amaç kazanmak ve kaybetmek değildir. Bu nedenle, bugün olduğu gibi yarın da bizim içen huzurlu olmak, dostluklarımızı korumak her şeyden önemli olacaktır. Çünkü şunu özellikle vurgulamak isterim ki İSO’nun 70 yıllık uzun tarihinde nezaket, dostluk her zaman galip gelmiştir. Bugün de İSO’nun hiç değişmeyen galipleri yine bu iki değer olmuştur. İşte bu sebeple bu kurumun mensupları olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Şimdi biten bu seçimlerin ardından üretim hayatımızı, sanayimizi, Odamızı hep daha ileriye götürmek hedefimiz etrafında kenetleneceğiz. Çok değer verdiğimiz işbirliği kültürü eşliğinde öncelikle ülkemiz sanayisi ve odamız için dün olduğu gibi yarın da aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerin şimdiden ülkemiz, güzide Odamız ve biz sanayiciler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Ender Yılmaz Meclis Başkanı

Meclis başkanlık divanı da seçildi. Saat 15:00’te yapılan ve 128 oyun kullanıldığı seçimde Bahçıvan’ın desteklediği Ender Yılmaz 80 oy alarak yeni meclis başkanı oldu. Yeni dönemde meclis başkan yardımcılığını ise Sadık Ayhan Saruhan ve Yüksel Özyurt yapacak . Bir önceki dönem meclis başkanı olan Zeynep Bodur Okyay ise seçimde 37 oy alırken, diğer adat Fikret Kaya 11 oy aldı.

Erdal Bahçıvan kimdir?

1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Bahçıvan, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren aile şirketi olan Bahçıvan Gıda'da çalışmış olan Erdal Bahçıvan, halen Bahçıvan Gıda Genel Müdürü. 1987 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyesi (1989 - 1997), İSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili (1993 -1997), İSO Meclis Başkan Yardımcısı (2001-2005) ve İSO Meclis Başkanı (2009 - 2013) görevlerinde bulundu. 2013 Mayıs ayındaki seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2004-2010 yılları arasında SETBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Erdal Bahçıvan evli ve iki çocuk babası.

1952’den bu yana İSO Başkanları

1952-1955 Hüsnü Yaman

1955-1956 Kazım Arın

1956-1960 Raif Dinçkök

1960 Vehbi Koç (Geçici Komite Başkanı)

1960-1961 Hüseyin Başarır

1961-1963 Dr. Nüzhet Tekül

1963-1970 Fazıl Zobu

1970-1973 Ertuğrul Soysal

1973-1979 Nurullah Gezgin

1979-1981 Şaban Çavuşoğlu

1981-1989 Nurullah Gezgin

1989-1993 Memduh Hacıoğlu

1993-2001 Hüsamettin Kavi

2001-2013 C.Tanıl Küçük

2013- Erdal Bahçıvan

İSO Meclis Başkanları

1952-1955 Kazım Arın

1956-1960 Sırrı Enver Batur

1960-1962 Prof. Fethi Çelikbaş

1962-1964 Dr. Şahap Kocatopçu

1964-1966 Hasan Yelmen

1966-1969 Prof. Kemal Haraççı

1969-1970 Ertuğrul Soysal

1970-1972 Sıtkı Çiftçi

1972-1975 Muhittin Gençarslan

1975-1978 Fazıl Zobu

1978-1992 İbrahim Bodur

1992-2001 Ömer Dinçkök

2001-2009 Hüsamettin Kavi

2009-2013 Erdal Bahçıvan

2013- Zeynep Bodur Okyay