İSO’da seçim heyecanı dorukta

Merve YİĞİTCAN

Yaklaşık 22 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) başkanlık seçimi başladı. İSO’nun Odakule’deki genel merkezinde sabah 9:00 itibariyle yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegelerinin belirlenmesi için oy verme işlemi başladı.

2 Kasım’daki seçim sonrası göreve gelen 130 meclis üyesi saat 17:00’ye kadar oy verme işlemlerini tamamlayacak.

Üyeler şu an başkan adayları Erdal Bahçıvan ve Adnan Dalgakıran’ın yönetim kurulu listeleri için oy verme işlemi gerçekleştiriyor.

Başkan adaylarının listeleri

Erdal Bahçıvan’ın yönetim kurulu aday listesinde yer alan isimler şöyle:



Yönetim kurulu asil üyeleri: İrfan Özhamaratlı, Kemal Akar, Cemal Keleş, Sultan Tepe, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı ve Murat Çökmez.



Yönetim kurulu yedek üyeleri: Kenan Baytaş, Saadettin Kaşıkırık, Yalçın Çağlar, Suat Öztürk, Mehmet Şenocak, Aydın Aslandağ, Fuat Küçük, Adem Genç, Kerim Çolakoğlu ve Abdurrahman Uzun.



Adnan Dalgakıran’ın yönetim kurulu aday listesinde yer alan isimler ise şöyle:



Yönetim kurulu asil üyeleri: Mehmet Ağrikli, Mehmet Selçuk Sadır, Mustafa Necati Tecdelioğlu, Ömer Karadeniz, Kemal Karabel, Rıdvan Mertöz, Ali Eren, Osman Sait Günteki, Mehmet Metin Akyüz, İlhan Bayrak.



Yönetim kurulu yedek üyeleri: Ümit Özüren, Kasım Aktaş, Ömer Saim Oğuz, Cemal Ayla, Ahmet Karakaya, Cemil Tayman, Derviş Ali Çokyaşar, Oğuzhan Durmuş, Barış Uz ve Rıfat Demiröz.



TOBB Delegeleri seçimleri için ise her iki aday da listelerini hazırladı. Bahçivan’ın listesinde Mehmet Büyükekşi, Hüseyin Bozdağ, Mehmet Demezoğlu, Erkan Özkan ve Mehmet Umur’un da aralarında yer aldığı iş insanları yer alırken, Dalgakıran’ın listesinde ise aralarında İsmail Gülle, Yalçın Ayaydın, Mehmet Arifli, Mustafa Necati Tecdelioğlu, Ömer Karadeniz ve Rıdvan Mertöz’ün bulunduğu iş insanları yer alıyor.

Meclis başkanı da seçilecek

Öte yandan meclis başkanlığı seçimi de bugün yapılacak. Saat 15:00’te başlayacak seçim ile üyeler bir önceki dönemin de meclis başkanı olan Zeynep Bodur Okyay, Ender Yılmaz ve Fikret Kaya arasında bir seçim yapacak.

2 Kasım’da gerçekleşen İSO Meclis Organ seçimlerinde Erdal Bahçıvan ve Adnan Dalgakıran da sandıklarından güçlü bir şekilde çıkarak başkan adaylıklarını resmen açıklamışlardı.