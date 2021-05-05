İSO'dan Çin pazarı için stratejik ortaklık

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayicileri Çin pazarına hazırlamak için AB Çin KOBİ Merkezi (EU China SME Centre) ile işbirliği protokolü imzaladı. İSO’nun stratejik ortaklık kurduğu EU China SME Centre, Çin'de yatırım yapmak isteyen KOBİ’lere danışmanlık hizmeti ve eğitim veriyor. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, işbirliği protokolü ile sanayicileri Çin pazarına hazırlayacak bir eğitim süreci başlatacaklarını söyledi.

İSO, söz konusu işbirliği çerçevesinde ilk buluşmayı da “Çin ile İş Yapmak ve Ticaret-Yatırım Fırsatları” semineri ile gerçekleştirdi. Başkan Bahçıvan, işbirliğine ilişkin olarak, “EU China SME Center, Avrupalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin Çin'de iş yapmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için kurulan ve AB Komisyonu tarafından desteklenen bir merkez. Kurumlarımız arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile önümüzdeki aylarda bir dizi eğitim düzenleyerek Çin pazarı ile ilgili danışmanlık hizmeti vereceğiz. Türk sanayicilerimizin Çin'de iş yapmasına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinden sanayicilerimizin olumlu yönde istifade edeceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

"Çin ile ticarette istikrarlı ve güven telkin eden bir yaklaşım gerek"

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de “Çin için istikrarlı ve güven telkin eden bir yaklaşım gerekiyor. Özellikle e-ticaret pazarının yüzde 54’ünü elinde bulunduran Çin, bu alanda önemli fırsat barındırıyor. Çin’de halen her üç üründen biri internetten alınıyor. Bizim de Türkiye-Çin ilişkilerini ileriye taşıma çabalarımız sürüyor. Çin’in Türk ihracatçıların birinci hedef pazarı olmasına gayret ediyoruz. Bu bağlamda karşılıklı uçuş bağlantısını güçlendirdik. Pandemi sonrası 1 milyon Çinli turiste ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

"KOBİ'lere rehberlik yapıyoruz"

AB Çin KOBİ Merkezi Direktörü Renzo Isler ise “Merkez olarak Çin pazarı hakkında raporlar hazırlıyoruz ve bugüne kadar çok sayıda pazarda yayınladık. Ülkede yatırım yapmak isteyen KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmeti ve eğitim veriyoruz. Çin’deki partnerleri tanıma, dijital pazarlama ve fuarlara katılım konularında rehberlik yapıyoruz” diye konuştu.