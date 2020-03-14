İSO’dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı

14 Mart 2020

Devlet ve millet olarak tam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket edilmesi gereken bu günlerde, bunun aksine fırsatçılık yapan firmalara karşı odanın disiplin mekanizmalarının harekete geçirileceğini açıklayan İSO, kamuoyuna şu açıklamada bulundu:

“İstanbul Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz ki; İstanbul Sanayi Odası, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaktır.”

İSTİB: Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz