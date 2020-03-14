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İSO’dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı

İstanbul Sanayi Odası, korona virüsünün ülkemizde de ortaya çıkması sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden firmalara yönelik bir açıklama yaptı.

İSO’dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı
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Devlet ve millet olarak tam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket edilmesi gereken bu günlerde, bunun aksine fırsatçılık yapan firmalara karşı odanın disiplin mekanizmalarının harekete geçirileceğini açıklayan İSO, kamuoyuna şu açıklamada bulundu:

“İstanbul Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz ki; İstanbul Sanayi Odası, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaktır.”

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