İspanya başı çekiyor! AB'de yeni araç kayıtları 2024'te artış gösterdi

2024 yılında Avrupa Birliği'nde yeni araç tescilleri %0,8 artış göstererek yaklaşık 10,6 milyon adede ulaştı. İspanya, %7,1’lik güçlü bir büyüme ile dikkat çekerken, Fransa’da (%-3,2), Almanya’da (%-1) ve İtalya’da (%0,5) hafif düşüşler kaydedildi.

Aralık 2024’te ise yeni otomobil tescilleri Avrupa genelinde %5,1 artış gösterdi. En yüksek artışı %28,8 ile İspanya yakalarken, Fransa %1,5 ile daha ılımlı bir artış sergiledi. Öte yandan, Almanya’da (%-7,1) ve İtalya’da (%-4,9) düşüşler gözlendi.

Elektrikli araçlar ve pazar payları

2024 yılında bataryalı elektrikli araçlar (BEV), tüketicilerin en çok tercih ettiği üçüncü araç türü olarak yerini korudu. Aralık ayında bu araçların pazar payı %15,9 olurken, yıl genelinde %13,6’ya ulaştı ve %11,9’a gerileyen dizel araçları geride bıraktı. Benzinli araçlar %33,3 ile liderliğini sürdürürken, hibrit-elektrikli araçlar %30,9 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı.

Aralık 2024’te bataryalı elektrikli araç tescilleri %10,2 düşüşle 144.367 adede geriledi. Bu düşüşün temel nedeni, Almanya’daki (%-38,6) ve Fransa’daki (%-20,7) sert gerilemeler oldu ve 2023 yılına kıyasla pazar hacminde %5,9’luk bir azalmaya yol açtı. Böylece, bataryalı elektrikli araçların 2024 yılı toplam pazar payı %13,6 olarak gerçekleşti.

Plug-in hibrit araç tescilleri ise Fransa’daki (%44,9) ve Almanya’daki (%6,8) artışların etkisiyle Aralık ayında %4,9 oranında yükseldi. Bu araçların Aralık ayındaki pazar payı %8,3 olarak, geçen yılın aynı seviyesinde kaldı. Ancak 2024 yılı toplam hacmi, 2023’e göre %6,8 düşüş gösterdi.

Hibrit-elektrikli araçlar, Aralık 2024’te %33,1 oranında artış kaydetti. Bu artışla birlikte, hibrit araçların pazar payı %33,6’ya çıkarak üst üste dördüncü ayda benzinli araç tescillerini geride bıraktı.