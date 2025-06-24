İspanya hükümetinden BBVA'nın Sabadell'i satın almasına şartlı onay

İspanya hükümeti, üç yıl boyunca ayrı tüzel kişiler olarak faaliyet göstermelerinin zorunlu kılınması şartıyla Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA'nın (BBVA) Sabadell bankasını satın alma girişimine onay verdiğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, BBVA'nın Sabadell ile birleşmesini onayladıklarını ancak bunun için üç yıl boyunca hukuki düzeyde ayrı tüzel kişiler olarak faaliyet göstermelerinin zorunlu kılınması şartı getirdiklerini duyurdu.

Cuerpo, "Önümüzdeki üç yıl boyunca her iki kuruluş da ayrı tüzel kişilik ve varlıklarını koruyacak. Ayrıca faaliyetlerinin yönetiminde özerkliğe sahip olacak" dedi.

Ne olmuştu?

BBVA ilk olarak Kasım 2020, ardından Mayıs 2024'te yaptığı Sabadell'i satın alma girişimlerinden hemen sonra başlattığı "düşmanca hisse alımı" (opa hostil) için İspanya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan onay almış, İspanya hükümetinin onayı için beklemeye geçmişti.

Hükümetin kararı, BBVA'nın Sabadell ile birleşme planlarını karşılamaktan uzak kalırken, İspanyol basını BBVA'nın geri adım atma ya da bu kararı yargıya taşıma olasılığının olduğunu savundu.

BBVA Başkanı Carlos Torres bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, "Sabadell ile birleşmeleri halinde pazar payı açısından ikinci sıraya yükseleceklerini, daha çekici, tamamlayıcı, küreselliği ve sürdürülebilirliği daha fazla bir işletme olacaklarını" savunmuştu.

Bu arada, Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu (CNMV), hükümetin BBVA'nın Sabadell ile birleşmesine ilişkin kararını açıklamadan önce BBVA ve Sabadell bankasının borsadaki işlemlerini geçici olarak askıya aldı.