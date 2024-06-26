İspanya, zeytinyağındaki satış vergisini kaldırdı

Dünyanın önde gelen zeytinyağı üretici ve ihracatçısı olan İspanya küresel enflasyonist baskılar ve arzı azaltan uzun süreli kuraklık sebebiyle zor günler yaşıyor. Zeytinyağı fiyatları yerli tüketici için önemli ölçüde arttı.

İspanya Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre zeytinyağı fiyatı Eylül 2020'den bu yana yüzde 272 arttı. Bir İspanyol süpermarketinde beş litrelik zeytinyağı fiyatı 50 euronun (yaklaşık 1750 TL) üzerinde olabiliyor. İspanyol yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan zeytinyağı sandviçler, salatalar, sebzeler ve her türlü yemekte kullanılıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl İspanya'da kişi başı ortalama 6 litre zeytinyağı tüketildi. Ancak fiyatlardaki artış İspanyolları daha ucuz yemeklik yağlara yönelmesine sebep oldu. Hükümet daha önce enflasyonla mücadele paketinin bir parçası olarak zeytinyağındaki vergiyi yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştü.

Temel gıda maddesi olarak kabul edilecek

Yeni çıkan karara göre zeytinyağına temmuz ayından eylül ayına kadar herhangi bir satış vergisi uygulanmayacak. Eylül ayından yıl sonuna kadar yüzde 2 oranında vergilendirilecek zeytinyağı, yeni yılda yüzde 4 oranında vergilendirilerek temel gıda maddesi olarak kabul edilecek.

İspanya Hazine Bakanı Maria Jesus Montero, kararın zeytinyağının Akdeniz tipi beslenmede ve sağlıklı yaşam tarzındaki önemini yansıttığını söyledi.

Sektörel tahminlere göre Yunanistan ve İspanya'da zeytinyağı satışları geçen yıl üçte bir oranında düştü.

Araştırmalar, bu yılın başında İtalyanların üçte birinin Akdeniz beslenme tarzının vazgeçilmezi olan zeytinyağını fiyatlar nedeniyle daha az tükettiğini ortaya koydu.

Piepoli bağımsız araştırma enstitüsü tarafından yapılan ankete göre tüketiciler ortalama süpermarket fiyatlarının şişe fiyatının 4 Euro'dan (yaklaşık 140 TL) 9 Euro'ya (yaklaşık 316 TL) çıkmasıyla birlikte zeytinyağı tüketimini en az yüzde 30 ile yüzde 50 arasında azalttıklarını bildirdi. Ankete katılanların neredeyse yarısı zeytinyağını daha ucuz olan yağlarla değiştirdiklerini söyledi.