İspanya'da doktorlar, Almanya'da memurlar 'ücret' grevinde

Yeni yılla birlikte pek çok ülkede asgari ücretler belli olurken, ücretleri yeterli bulmayan meslek grupları greve gitti.

Doktorlar ücretler ve çalışma saatlerinde değişiklik istedi

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, 20 yıldır yürürlükte olan çalışma şartlarında değişiklik öngören tüzüğü onaylarken 16 sağlık örgütü, tepki olarak iki günlük iş bırakma eylemi başlattı. Düzenlemelerin taleplerini karşılamadığını savunan ve kendilerine ait ayrı bir tüzük talep eden doktorlar, nöbet süreleri, ücretler, çalışma saatleri, erken emeklilik hakkı ve meslek kategorilerinde değişiklik yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı ise şimdiye kadar sendikalarla yapılan görüşmelerde, kendilerinin hazırladığı dışında bir tüzüğü reddetti. Öte yandan grev kapsamında Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenleneceği bildirildi.

Almanya'da ise kamu çalışanları başkent Berlin’de uyarı grevine giderek iş bıraktı. Sendika temsilcileri, kamu çalışanlarına saygı duyulması gerektiğini belirterek, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda grevlerin devam edeceği uyarısında bulundu.

Kamu için yüzde 7’lik ücret artışı talep ediyor

Potsdam kentinde eyaletlerin temsilcileri ve sendikalar arasında yapılan birinci tur toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), grev çağrısı yapmıştı. Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (GEW), Polis Sendikası ve İnşaat İşçileri Sendikası da greve destek verdi.

​​​​​​​Ver.di öncülüğündeki sendikalar, kamudaki 1,2 milyon çalışana 12 ay için en az 300 euro olmak üzere yüzde 7’lik ücret artışı talep ediyor. İşverenler bunu karşılanamaz olarak niteleyerek sendikaların talebini reddediyor. Müzakerelerin başında işverenler bir teklif sunmadı. Toplu sözleşme görüşmeleri yarın devam edecek.