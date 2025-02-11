İspanya'da maaşa zam, vergi muafiyetine son!

İspanya'da Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz'ın işçi sendikalarıyla vardığı anlaşma sonrası bugün Bakanlar Kurulu'nda, yılda 14 maaş üzerinden ödenen asgari ücretin aylık 50 Euro artışla brüt 1184 Euro'ya çıkarılması kararı alındı.

İspanyol basınında yer alan ve Maliye Bakanlığı tarafından doğrulanan haberlerde, ülkede yıllık 15 bin 876 Euro'dan fazla kazancı bulunanların gelir vergisi ödemek zorunda olduğu, asgari ücretlilerin yeni zamla bu rakamın üzerinde gelir elde edecek olması dolayısıyla vergi ödemek zorunda kalacakları belirtildi. Ekonomi uzmanları, asgari ücretlilerin yıllık 300 ile 700 Euro arasında gelir vergisi ödeyeceğini savundu.

"Asgari ücretliler gelir vergisinden muaf tutulmalı"

"Asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf tutulmaları gerektiğini, asgari ücret artışının İspanya için bir tehdit değil, tam tersine ülkenin yararına olduğunu" söyleyen Çalışma Bakanı Diaz, "Vergi pedagojisi yapmalıyız. Vergi adaletinin alttan değil tepeden başladığına inanıyoruz" dedi ve Maliye Bakanlığı'nı suçladı.

Koalisyon hükümetinin iki ortağı arasında krize neden olan asgari ücret artışı ve ardından ülke tarihinde ilk defa asgari ücretliye gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirilmesi, muhalefetteki sağ görüşlü partilerce eleştirildi. İspanya'da 2,4 milyon asgari ücretli çalışan bulunuyor.