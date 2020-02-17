İspanya'da Yılın CEO'su Süleyman Orakçıoğlu
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İspanya'da Yılın CEO'su seçildi ve Forbes dergisinin bu ay yayınlanan sayısının kapağında yer aldı.
Kerim Ülker
Dünyanın bir çok ülkesine mağazalar açan, Damat Tween, D'S Damat markalarıyla tanınan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dünyaca ünlü iş dergisi Forbes'a kapak oldu.
Forbes İspanya'nın bu ayki sayısı İspanya'daki şirketleri inceledi. Yaptığı incelemenin ardından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İspanya'da Yılın CEO'su seçildi ve derginin bu ayki kapağında yer aldı.
Orka Holding'in dünya genelinde 420 mağazası var. Orka bu yıl İspanya'da 10 mağaza açacak.