ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

İspanya'da Yılın CEO'su Süleyman Orakçıoğlu

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İspanya'da Yılın CEO'su seçildi ve Forbes dergisinin bu ay yayınlanan sayısının kapağında yer aldı.

İspanya'da Yılın CEO'su Süleyman Orakçıoğlu
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Kerim Ülker

Dünyanın bir çok ülkesine mağazalar açan, Damat Tween, D'S Damat markalarıyla tanınan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dünyaca ünlü iş dergisi Forbes'a kapak oldu.

Forbes İspanya'nın bu ayki sayısı İspanya'daki şirketleri inceledi. Yaptığı incelemenin ardından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İspanya'da Yılın CEO'su seçildi ve derginin bu ayki kapağında yer aldı.

Orka Holding'in dünya genelinde 420 mağazası var. Orka bu yıl İspanya'da 10 mağaza açacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap