İspanya'dan fiyat artışlarına karşı önlem

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim, Spor Bakanı Pilar Alegria'nın basına verdiği bilgilere göre, 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanan ve süt, ekmek, yumurta ile meyveyi içeren KDV alınmayan temel gıda grubuna zeytinyağı da eklendi ve uygulama 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Temel gıda ürünlerinde, ekimden itibaren yüzde 4 oranında KDV uygulanacağı kaydedildi.

Makarna ve tohum yağlarında KDV'nin 30 Eylül'e kadar mevcut yüzde 5 oranında kalacağı, daha sonra yıl sonuna kadar yüzde 7,5'e çıkarılarak ocaktan itibaren Ocak 2023 öncesi oranı olan yüzde 10'a getirileceği ifade edildi.

Sosyal yardımlar Ocak 2025'e kadar sürecek

Düşük gelirli vatandaşlar için elektrikte uygulanan indirimin 30 Haziran 2025'e, su ve enerji fiyatlarındaki sosyal yardımların da 31 Aralık 2024'e kadar devam edeceği bildirildi.

Alınan diğer kararlarda, elektrikli araçların satın alımını teşvik için uygulanan yardımların, doğal gaz ve elektrik kullanımının yoğun olduğu sektörlerdeki yardımların yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Bu yıl için kamu çalışanları için planlanan yüzde 2'lik maaş artışının 1 Ocak'tan itibaren geri dönük olarak ödemelerle uygulamaya geçeceği ve özerk yönetimlere ayrılan 2024 yılı bütçelerin artırılacağı kaydedildi.