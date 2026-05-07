İspanya’dan KAAN'a yakın takip

Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN, uluslararası savunma sanayisinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İspanyol basınında yayımlanan haberlerde, İspanya’nın F-35 programına alternatif arayışında olduğu ve bu kapsamda Türkiye ile temas kurduğu iddia edildi. Savunma analizlerinde, İspanyol savunma şirketlerinin de KAAN’ın geliştirme ve üretim sürecine dahil olabileceği ifade edildi.

F-35 yerine yeni alternatif arayışı

İspanya’nın son dönemde ABD yapımı F-35 savaş uçaklarına yönelik planlarını yeniden değerlendirdiği belirtiliyor. Özellikle Avrupa merkezli savunma projelerinde yaşanan gecikmelerin Madrid yönetimini farklı seçeneklere yönelttiği ifade ediliyor. Bu süreçte Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağının alternatif adaylardan biri olarak öne çıktığı aktarıldı.

Savunma uzmanları, İspanya’nın stratejik bağımsızlık hedefi doğrultusunda ABD dışındaki projelere daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirtiyor.

İspanyol şirketleri KAAN projesine katılabilir

İspanyol medya kuruluşlarında yer alan değerlendirmelerde, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin genişleyebileceği ifade edildi. Daha önce HÜRJET eğitim uçağı üzerinden başlayan temasların KAAN projesine taşınabileceği yorumları yapıldı.

Özellikle avionik sistemler, kompozit malzemeler ve deniz platformlarına uygun varyant geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yapılabileceği öne sürülüyor.

KAAN’a uluslararası ilgi artıyor

Türkiye’nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN için daha önce Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de ilgilendiğine yönelik haberler gündeme gelmişti. Endonezya’nın 48 adet KAAN için yaklaşık 10 milyar dolarlık anlaşma yaptığı açıklanmıştı.

Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın 2028 yılından itibaren aktif hizmete alınması hedefleniyor.