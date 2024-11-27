İspanya'dan sel faciası sonrasında yeni yardım paketi açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sel felaketinin 1 ay sonrasında, yaşanan olaya yönelik gelişmeler konusunda Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda konuştu. 222'si Valensiya'da olmak üzere toplam 230 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım için bu zamana kadar iki ayrı pakette toplamda 14 milyar 345 milyon Euro'luk yardım açıkladıklarını hatırlatan Sanchez, yarın acil toplanacak Bakanlar Kurulu'nun 2 milyar 274 milyon Euro'luk üçüncü yardım paketini kabul edeceğini söyledi.

İspanya Başbakanı, yeni pakette 60 maddeden oluşan yardımların olacağını ve bu şekilde "felaket bölgelerinde normale dönüş ve toparlanmanın hızlandırılmasını, vatandaşlara ve üretim sektörüne yardımların en kısa sürede ulaştırılmasını hedeflediklerini" kaydetti. Hükümet, son paketle birlikte sel felaketinden etkilenen bölgelere toplam yardımını 16,5 milyar Euro'ya çıkarmış olacak.